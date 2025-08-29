Зеленский приехал к разрушенному Россией дому в Киеве, где погибли 22 человека – видео

В пятницу, 29 августа, президент Владимир Зеленский приехал к пятиэтажному дому в Дарницком районе Киева, разрушенному российским ударом в ночь на 28 августа. Об этом сообщил Офис президента.

Глава государства возложил цветы к дому, который разрушила российская баллистическая ракета. В результате этой атаки погибли 22 жителя, среди них четверо детей.

Президент выразил соболезнования семьям, которые потеряли своих близких, и пообщался с жителями дома о потребностях в обеспечении жильем, восстановлении документов и компенсации. Зеленский поручил всем соответствующим службам максимально способствовать пострадавшим в преодолении всех проблем.

"Мы решим этот вопрос, как и в других случаях, быстро. Есть временное жилье. Обязательно в ближайшее время вам дадут компенсацию, чтобы вы смогли арендовать квартиру, а потом смогли иметь свое личное жилье. Государство это делает, и есть соответствующие программы", – подчеркнул он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил, что более 300 пострадавших обратились за психологической помощью. В целом повреждения были зафиксированы на 19 локациях в шести районах города. Поисково-спасательные работы продолжались полтора суток и только к вечеру пятницы были завершены.

Также президент поблагодарил спасателей, полицейских и всех, кто помогал пострадавшим и ликвидировал последствия обстрела.

Глава государства считает, что этот обстрел – демонстративный российский ответ на попытки мира закончить войну.

"Убийство детей и разрушения вместо дипломатии и мира. И на такой ответ должна быть реакция мира: еще больше санкций, еще больше возможностей для Украины говорить на языке силы – единственном, который понимает Россия. Спасибо всем партнерам, которые нам в этом помогают", — добавил он.

Фото: ОП

Фото: ОП