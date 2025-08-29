Зеленський приїхав до зруйнованого Росією будинку в Києві, де загинули 22 людини – відео

У п’ятницю, 29 серпня, президент Володимир Зеленський приїхав до п’ятиповерхового будинку в Дарницькому районі Києва, зруйнованого російським ударом у ніч проти 28 серпня. Про це повідомив Офіс президента.

Глава держави поклав квіти до будинку, який зруйнувала російська балістична ракета. Внаслідок цієї атаки загинули 22 мешканці, серед них четверо дітей.

Президент висловив співчуття родинам, які втратили своїх близьких, і поспілкувався з жителями будинку про потреби в забезпеченні житлом, відновленні документів та компенсації. Зеленський доручив усім відповідним службам максимально сприяти постраждалим у подоланні всіх проблем.

"Ми розв'яжемо це питання, як і в інших випадках, швидко. Є тимчасове житло. Обов’язково найближчим часом вам дадуть компенсацію, щоб ви змогли орендувати квартиру, а потім змогли мати своє особисте житло. Держава це робить, і є відповідні програми", – наголосив він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів, що понад 300 потерпілих звернулися по психологічну допомогу. Загалом пошкодження були зафіксовані на 19 локаціях у шести районах міста. Пошуково-рятувальні роботи тривали півтори доби й лише надвечір у п'ятницю були завершені.

Також президент подякував рятувальникам, поліціянтам і всім, хто допомагав постраждалим і ліквідовував наслідки обстрілу.

Глава держави вважає, що цей обстріл – демонстративна російська відповідь на намагання світу закінчити війну.

"Вбивство дітей і руйнування замість дипломатії та миру. І на таку відповідь має бути реакція світу: ще більше санкцій, ще більше можливостей для України говорити мовою сили – єдиною, яку розуміє Росія. Дякую всім партнерам, які нам у цьому допомагають", – додав він.

Фото: ОП

Фото: ОП