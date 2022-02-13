Смотрите прямой репортаж – в Украину прибывает помощь от Литвы с зенитно-ракетными комплексами Stinger, портативными тепловизорами и другим оборудованием для ВСУ.
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Сегодня в Киев уже прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания.
- На фоне угрозы вторжения России решили поставлять оружие Украине США, Великобритания, Канада, Польша и страны Балтии. Чехия решила подарить Украине 4000 артиллерийских снарядов.
- 8 февраля американский военный атташе при посольстве в Киеве заявил: США увеличат военную помощь Украине в разы в случае необходимости.
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