Смотрите прямой репортаж – в Украину прибывает помощь от Литвы с зенитно-ракетными комплексами Stinger, портативными тепловизорами и другим оборудованием для ВСУ.

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Сегодня в Киев уже прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания.

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Сергей Бережной

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