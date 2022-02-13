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ЗРК Stinger, портативные тепловизоры и другое снаряжение для ВСУ: помощь от Литвы – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2022, 16:40
Скриншот из трансляции
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Смотрите прямой репортаж – в Украину прибывает помощь от Литвы с зенитно-ракетными комплексами Stinger, портативными тепловизорами и другим оборудованием для ВСУ. 

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Сегодня в Киев уже прибыли два самолета с американской помощью быстрого развертывания. 

Читайте также: Оружие от Запада и учения с НАТО сдерживают Россию, считает каждый второй украинец – опрос 

Сергей Бережной
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