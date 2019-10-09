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Еще два облсовета обратились к Зеленскому из-за Донбасса

Еще два облсовета обратились к Зеленскому из-за Донбасса - Фото
Фото: Facebook/36obrmp
09.10.2019, 21:40

Ранее аналогичные решения приняли в ряде регионов

Депутаты областных советов продолжили принимать обращения к президенту Владимиру Зеленскому, выражая недовольство с согласованием Украиной формулы Штайнмайера.

Как сообщила пресс-служба Кировоградского облсовета, депутаты обратились к президенту с призывом "не допустить принятия решений и действий, которые приведут к капитуляции Украины". Депутатов Верховной Рады просят не допустить продления действия закона об особом статусе Донбасса.

В Черновцах облсовет тоже обратился к Зеленскому. Депутатов с трибуны совета призвали проголосовать за обращение местные волонтеры, однако с первого раза им это сделать не удалось. Как сообщили городские СМИ, за вопрос голосовали дважды и второй раз - успешно.

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