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Карантин. Власти Святогорска рассказали о ситуации в городе после Пасхи

Карантин. Власти Святогорска рассказали о ситуации в городе после Пасхи - Фото
Карантин, Святогорская лавра на Пасху (скриншот видео - Святогорская лавра, YouTube)
22.04.2020, 14:08

По словам и.о. мэра Татьяны Божко, в Святогорске обстановка спокойная, больных COVID-19 нет. На Пасхальной службе было лишь 12 горожан, заверяет она

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В Святогорске, где в местной лавре провели Пасхальную службу с нарушениями коронавирусного карантина, ситуация спокойная. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила и. о. мэра города Татьяна Божко.

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"В городе все спокойно, никаких вспышек коронавируса нет, ни одного больного", - сказала она.

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По словам Божко, перед Пасхой на местном телевидении было объявление с призывом не идти на службу. Она говорит, что, по данным полиции, в лавре было лишь 12 человек, которые непосредственно проживают в городе.

"Остальные люди, которые были на службе - это паломники или вынужденные переселенцы, проживающие на территории (лавры, - ред.) с 2014 года. Это 400 переселенцев и 200 монахов", - сообщила Божко.

Чиновница добавила, что местные власти решили обратиться к духовенству лавры с просьбой не выпускать людей, проживающих на ее территории, в город.

ДОПОЛНЕНО В 14:16. Цифры Божко расходятся с данными, которые предоставил мэр Славянска (Святогорск входит в подчинение Славянского горсовета) Вадим Лях в комментарии Донецким новостям.

По его словам, в Лавре проживают около 400 человек, а приехали на службу около 50. Лях говорит, что все приезжие были в масках и проходили пост дезинфекции, который находился при входе в лавру.

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Марк Сировой, Ирина Андрейцив
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