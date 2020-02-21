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Одесса. У собора Московского патриархата раздавали провокационные листовки: фото

Одесса. У собора Московского патриархата раздавали провокационные листовки: фото - Фото
Фото: 048.ua
21.02.2020, 11:06

Неизвестные раздавали листовки с призывом не принимать эвакуированных из Китая украинцев

Вчера возле Свято-Успенского собора православной церкви Московского патриархата в центре Одессы раздавали листовки против приема эвакуированных людей из Уханя. Об этом сообщает 048.ua.

"Сотни людей погибли по всему миру от этой страшной болезни. Мы не хотим, чтобы этих граждан нашей страны привозили в наш родной город. Мы не хотим ставить в опасность наших детей из-за граждан из других регионов", - говорится в тексте провокационной листовки.

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Фото: 048.ua

Листовки с обращением распространялись от имени общины Свято-Успенского кафедрального собора. Однако пресс-служба Одесской епархии и приходской совет собора назвали раздачу листовок провокацией, пишет Думская.

Читайте также: Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

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