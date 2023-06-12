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Ракетный удар оккупантов: в Харькове слышали взрывы

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 03:19
Ракетный удар оккупантов: в Харькове слышали взрывы - Фото
Работа ППО (иллюстративное фото — LIGA.net)

Ночью 12 июня в Харькове слышали отдаленные взрывы — вероятно, результат ракетного удара российской армии. О взрывах сообщили два собеседника LIGA.net в городе, официальной информации на момент публикации нет.

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Два взрыва слышали ориентировочно в 03:10-03:11. Прилеты/ПВО – неизвестно, как нет данных и о том, в городе это было или в пригороде.

Российские террористические z-каналы примерно за полчаса до взрывов сообщили, что Черноморский флот РФ запустил "Калибры" по Украине.

Смотрите видео: "Хотелось бы жить спокойно". Что москвичи говорили после атаки дронов

Днем 11 июня оккупанты обстреляли Циркуны к северу от Харькова из РСЗО "Ураган".

Евгений Пилипенко
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