Ракетный удар оккупантов: в Харькове слышали взрывы

Ночью 12 июня в Харькове слышали отдаленные взрывы — вероятно, результат ракетного удара российской армии. О взрывах сообщили два собеседника LIGA.net в городе, официальной информации на момент публикации нет.

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Два взрыва слышали ориентировочно в 03:10-03:11. Прилеты/ПВО – неизвестно, как нет данных и о том, в городе это было или в пригороде.

Российские террористические z-каналы примерно за полчаса до взрывов сообщили, что Черноморский флот РФ запустил "Калибры" по Украине.

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Днем 11 июня оккупанты обстреляли Циркуны к северу от Харькова из РСЗО "Ураган".

В мае 2023 года 15 дней (17 атак) Киев был под ударом ракет и дронов РФ. 29 мая начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне "пожалеют" об этом; на следующий день в Москву прилетели дроны. Что и сколько насбивали над Киевом за май.

Ночью 4 июня оккупанты ударили ракетами по аэродрому в пригороде Кропивницкого.

Вечером 8 июня враг атаковал ракетами Умань: прилеты были по промышленному объекту и автомойке.

Ночью 9 июня враг запустил по Украине 6 крылатых ракет и до 16 ударных дронов, были прилеты в родном городе главкома Залужного.

Ночью 10 июня Россия атаковала военный аэродром "Миргород" ракетами "Искандер", повреждена техника.

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