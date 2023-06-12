Ракетний удар окупантів: у Харкові чули вибухи

Вночі 12 червня у Харкові чули віддалені вибухи – ймовірно, результат ракетного удару російської армії. Про вибухи повідомили два співрозмовники LIGA.net у місті, офіційної інформації на момент публікації немає.

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Два вибухи чули орієнтовно о 03:10-03:11. Прильоти/ППО – невідомо, як немає даних і про те, в місті це було чи у передмісті.

Російські терористичні z-канали приблизно за пів години до вибухів повідомили, що Чорноморський флот РФ запустив "Калібри" по Україні.

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Вдень 11 червня окупанти обстріляли Циркуни на північ від Харкова з РСЗВ "Ураган".

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