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Ракетний удар окупантів: у Харкові чули вибухи

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 03:19
Ракетний удар окупантів: у Харкові чули вибухи - Фото
Робота ППО (ілюстративне фото — LIGA.net)

Вночі 12 червня у Харкові чули віддалені вибухи – ймовірно, результат ракетного удару російської армії. Про вибухи повідомили два співрозмовники LIGA.net у місті, офіційної інформації на момент публікації немає.

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Два вибухи чули орієнтовно о 03:10-03:11. Прильоти/ППО – невідомо, як немає даних і про те, в місті це було чи у передмісті.

Російські терористичні z-канали приблизно за пів години до вибухів повідомили, що Чорноморський флот РФ запустив "Калібри" по Україні.

Дивіться відео: "Хотілося б спокійно жити". Що москвичі говорили після атаки дронів

Вдень 11 червня окупанти обстріляли Циркуни на північ від Харкова з РСЗВ "Ураган".

Євген Пилипенко
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