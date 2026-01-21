Труханова отпустили из-под домашнего ареста под личное обязательство
Геннадий Труханов (Фото: Telegram-канал экс-мэра Одессы)

Столичный суд смягчил меру пресечения бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о гибели людей во время непогоды в сентябре 2025 года. Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на адвоката Александра Лысака.

По его словам, Печерский районный суд Киева отменил домашний арест для Труханова. Бывшему чиновнику изменили меру пресечения на личное обязательство и сняли электронный браслет.

Труханов находился под круглосуточным домашним арестом с 31 октября 2025 года. Ему и другим местным чиновникам инкриминируют служебную халатность, которая, по версии следствия, привела к гибели девяти человек во время непогоды в Одессе 30 сентября.

