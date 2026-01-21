Труханова відпустили з-під домашнього арешту під особисте зобов'язання

Колишній мер Одеси майже три місяці перебував під цілодобовим домашнім арештом у справі про смертельну повінь у місті

Геннадій Труханов (Фото: Telegram-канал ексмера Одеси)

Столичний суд пом’якшив міру запобіжного заходу колишньому меру Одеси Геннадію Труханову у справі про загибель людей під час негоди у вересні 2025 року. Про це повідомило Суспільне із посиланням на адвоката Олександра Лисака.

За його словами, Печерський районний суд Києва скасував домашній арешт для Труханова. Колишньому посадовцю змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання та зняли електронний браслет.

Труханов перебував під цілодобовим домашнім арештом з 31 жовтня 2025 року. Йому та іншим місцевим посадовцям інкримінують службову недбалість, яка, за версією слідства, призвела до загибелі дев’ятьох людей під час негоди в Одесі 30 вересня.

ДОПОВНЕНО О 20:05. Труханов у соціальних мережах підтвердив, що 21 січня вийшов з-під домашнього арешту. Він назвав рішення суду "справедливим" і додав, що попереду багато роботи.

"Ми маємо довести: те, що сталося в Одесі – це було стихійне лихо. І зробити все, щоб цього не повторилося в майбутньому. Протягом 12 років я неодноразово звертався до різних органів влади, щоб вони звернули увагу на водовідведення в нашому місті. На жаль, реакції не було", – заявив ексмер Одеси.

Труханов наголосив, що готовий давати покази й допомагати слідству, щоб встановити обʼєктивну причину.

Смертельна злива почалася в місті 30 вересня 2025 року. 2 жовтня були завершені пошукові роботи – загинули дев'ять людей, було врятовано 380 мешканців міста.

3 жовтня за фактом загибелі людей під час повені в Одесі відкрили кримінальне провадження. А 29 жовтня Труханов та інші посадовці отримали підозри.

Того самого дня ексмер Одеси визнав, що проблема водовідведення в місті катастрофічна.