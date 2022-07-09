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В Беларуси зафиксировали перемещение колонны российской техники – Беларускі Гаюн

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2022, 15:25
В Беларуси зафиксировали перемещение колонны российской техники – Беларускі Гаюн - Фото
Фото: Википедия

В Беларуси замечено перемещение колонны российской техники со стороны Минска в направлении Бобруйска Гомельской области, которая граничит с Украиной. Telegram-канал Беларускі гаюн сообщает, что в колонне около 10 единиц техники, среди которой КамАЗы и грузовики с прицепами.

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Отмечается, что техника со знаком "V" принадлежит Южному военному округу армии РФ. Колонна движется по трассе М5 в сторону города Бобруйск в Беларуси.

Фото: Беларускі гаюн

СПРАВКА. В июне 2022 года армия Беларуси начала учения недалеко от границ Украины, потом их продлили до 16 июля. Ранее настолько масштабных учений в приграничной Гомельской области не проводили. Там вручают повестки и массово вызывают в военкоматы. Беларусь сосредоточила до семи батальонов у границы. Президент Зеленский говорил об угрозе нападения. В начале июля власти Киевской области заявили, что к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси подготовлены. 6 июля Генштаб ВСУ не видел, чтобы армия Беларуси готовила ударные группировки около Украины.
  • Ранее сообщалось, что в Беларуси усиливают авиатренировки сразу на пяти аэродромах: туда прибыли летчики из РФ, также проходят тренировки по десантированию. 

Читайте также: Беларусь отдала аэродром возле Гомеля под российскую военную базу с "Искандерами"

Наталия Фреик
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колонна техники война беларусь
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