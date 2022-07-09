В Беларуси зафиксировали перемещение колонны российской техники – Беларускі Гаюн

В Беларуси замечено перемещение колонны российской техники со стороны Минска в направлении Бобруйска Гомельской области, которая граничит с Украиной. Telegram-канал Беларускі гаюн сообщает, что в колонне около 10 единиц техники, среди которой КамАЗы и грузовики с прицепами.

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Отмечается, что техника со знаком "V" принадлежит Южному военному округу армии РФ. Колонна движется по трассе М5 в сторону города Бобруйск в Беларуси.

Ранее сообщалось, что в Беларуси усиливают авиатренировки сразу на пяти аэродромах: туда прибыли летчики из РФ, также проходят тренировки по десантированию.

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Наталия Фреик

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