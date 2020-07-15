В Одессе произошла очередная утечка горючего с танкера Delfi

С затонувшего танкера Delfi произошел очередной разлив горючего. Загрязнение воды полностью локализовано

Сегодня, 15 июля, в Одессе, возле затонувшего судна Delfi, было зафиксировано небольшое пятно. Об этом сообщает пресс-служба Одесского морского порта.

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Инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области для проверки взяли пробы вокруг танкера.

Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления (заграждение, что позволяет предупредить возможное распространение нефтепродуктов с аварийного танкера - ред), вследствие мощного порыва ветра, говорят в порту.

Загрязнение воды полностью локализовали - обработали поверхность морской воды сорбентом и закрепили боновое заграждение.

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Наталия Софиенко

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