В Одессе произошла очередная утечка горючего с танкера Delfi
С затонувшего танкера Delfi произошел очередной разлив горючего. Загрязнение воды полностью локализовано
Сегодня, 15 июля, в Одессе, возле затонувшего судна Delfi, было зафиксировано небольшое пятно. Об этом сообщает пресс-служба Одесского морского порта.
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Инспекторы Государственной экологической инспекции в Одесской области для проверки взяли пробы вокруг танкера.
Вероятной причиной загрязнения является ослабление бонового крепления (заграждение, что позволяет предупредить возможное распространение нефтепродуктов с аварийного танкера - ред), вследствие мощного порыва ветра, говорят в порту.
Загрязнение воды полностью локализовали - обработали поверхность морской воды сорбентом и закрепили боновое заграждение.
- 21 ноября 2019 года ночью танкер Delfi с отказом двигателя сорвало с якоря в Одесском заливе, после чего его снесло к пляжу Дельфин, где оно и село на мель. Длина судна - 60 метров, ширина - 10 м. Водоизмещение - около 1600 тонн. Сначала экипаж отказывался эвакуироваться, но затем всех моряков спасли. Загрязнение превысило норму в 53 раза.
- 21 июня 2020 года произошел разлив нефтепродуктов из танкера. На опубликованном журналистами фото с дрона видно, что пятно частично распространилось за траверсы соседнего пляжа, где были отдыхающие.
- Из-за этой аварии в Одессе решили закрыть пляж Дельфин.
- 24 июня в прокуратуре заверили, что море возле Delfi не загрязнено нефтепродуктами. К этой же позиции присоединились и власти Одессы.
- Президент Владимир Зеленский считает, что вся ответственность лежит на собственнике судна, который должен был убрать танкер с мели еще в ноябре 2019 года
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