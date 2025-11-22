В Тернополе нашли еще одно тело после атаки РФ – погибли уже 32 человека

Аварийно-спасательные работы на месте российских ударов продолжаются непрерывно

Руины дома в Тернополе (Фото: ГСЧС)

В Тернополе до 32 человек возросло количество погибших по состоянию на 03:00 22 ноября. Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.

Спасатели в ходе аварийно-поисковых работ обнаружили под завалами тело еще одной женщины. Среди 32 погибших есть шестеро детей, в частности одна гражданка Польши.

Количество травмированных не изменилось – 94 человека среди которых 18 детей.

Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно.