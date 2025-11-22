В Тернополе нашли еще одно тело после атаки РФ – погибли уже 32 человека
В Тернополе до 32 человек возросло количество погибших по состоянию на 03:00 22 ноября. Об этом сообщил руководитель полиции Тернопольской области Сергей Зюбаненко.
Спасатели в ходе аварийно-поисковых работ обнаружили под завалами тело еще одной женщины. Среди 32 погибших есть шестеро детей, в частности одна гражданка Польши.
Количество травмированных не изменилось – 94 человека среди которых 18 детей.
Аварийно-спасательные работы продолжаются непрерывно.
- В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Они запустили 48 ракет и более 470 дронов.
- Под атакой находились преимущественно западные регионы. В результате удара ракетами Х-101 по многоэтажке Тернополя погибли и пострадали десятки людей. 19-21 ноября в Тернополе объявлено днями траура по жертвам вражеского обстрела.
- По состоянию на 21 ноября 13 человек не выходили на связь и считались без вести пропавшими.
