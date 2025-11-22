У Тернополі знайшли ще одне тіло після атаки РФ – загинули вже 32 особи
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
У Тернополі до 32 осіб зросла кількість загиблих станом на 03:00 22 листопада. Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.
Рятувальники під час аварійно-пошукових робіт виявили під завалами тіло ще однієї жінки. Серед 32 загиблих є шестеро дітей, зокрема одна громадянка Польщі.
Кількість травмованих не змінилася – 94 особи серед яких 18 дітей.
Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.
- У ніч проти 19 листопада росіяни вчергове масовано атакували Україну. Вони запустили 48 ракет і понад 470 дронів.
- Під атакою були переважно західні регіони. Внаслідок удару ракетами Х-101 по багатоповерхівці Тернополя загинули та постраждали десятки людей. 19–21 листопада в Тернополі оголошено днями жалоби за жертвами ворожого обстрілу.
- Станом на 21 листопада 13 осіб не виходили на зв'язок і вважалися зниклими безвісти.
