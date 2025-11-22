У Тернополі знайшли ще одне тіло після атаки РФ – загинули вже 32 особи

Аварійно-рятувальні роботи на місці російських ударів тривають безперервно

Руїни будинку в Тернополі (Фото: ДСНС)

У Тернополі до 32 осіб зросла кількість загиблих станом на 03:00 22 листопада. Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Рятувальники під час аварійно-пошукових робіт виявили під завалами тіло ще однієї жінки. Серед 32 загиблих є шестеро дітей, зокрема одна громадянка Польщі.

Кількість травмованих не змінилася – 94 особи серед яких 18 дітей.

Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.