В Тернополе умер еще один ребенок после российского удара. Уже 35 погибших

Количество погибших после атаки на Тернополь увеличилось – в больнице умер еще один ребенок

Атака на Тернополь (Фото: ГСЧС / Facebook)

В результате российской ракетной атаки на Тернополь 19 ноября в больнице умер ребенок – 12-летняя Адриана Унольт. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал. Таким образом, количество погибших увеличилось до 35 человек, из которых семеро детей.

"Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, умерла после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестренка до сих пор в больнице", – говорится в сообщении.

В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину, запустив 48 ракет и более 470 дронов. Под атакой были преимущественно западные регионы.

В результате удара ракетами Х-101 по многоэтажке Тернополя было известно о 34 погибших, среди них шестеро детей. Спасательные работы продолжались четверо суток.