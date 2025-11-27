В Тернополе умер еще один ребенок после российского удара. Уже 35 погибших
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В результате российской ракетной атаки на Тернополь 19 ноября в больнице умер ребенок – 12-летняя Адриана Унольт. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал. Таким образом, количество погибших увеличилось до 35 человек, из которых семеро детей.
"Маленькая Адриана Унольт, 12 лет, умерла после девятидневной борьбы за жизнь. Ее мама погибла, сестренка до сих пор в больнице", – говорится в сообщении.
В ночь на 19 ноября россияне в очередной раз массированно атаковали Украину, запустив 48 ракет и более 470 дронов. Под атакой были преимущественно западные регионы.
В результате удара ракетами Х-101 по многоэтажке Тернополя было известно о 34 погибших, среди них шестеро детей. Спасательные работы продолжались четверо суток.
- 20 ноября журналистка Юлия Кириенко обвинила нардепа Александра Федиенко в том, что он опубликовал видео с выставки производителей средств РЭБ, после чего Россия нанесла массированный удар по Тернополю. Он заявил, что ничего секретного не публиковал и имел разрешение на съемку.
- 21 ноября пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр сообщил, что во время атаки на Тернополь погибла польская гражданка – семилетняя Амелия.
- 23 ноября Зеленский сообщал, что неизвестной остается судьба шести человек после обстрела Тернополя.
- 24 ноября в Нацполиции рассказали о поиске останков пропавших. Среди завалов было обнаружено пять фрагментов костных останков и мягких тканей.
