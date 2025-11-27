У Тернополі померла ще одна дитина після російського удару. Вже 35 загиблих

Кількість загиблих після атаки на Тернопіль збільшилась – в лікарні померла ще одна дитина

Атака на Тернопіль (Фото: ДСНС / Facebook)

Внаслідок російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада в лікарні померла дитина – 12-річна Адріана Унольт. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Таким чином, кількість загиблих збільшилась до 35 осіб, з яких семеро дітей.

"Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні", – йдеться в повідомленні.

У ніч проти 19 листопада росіяни вчергове масовано атакували Україну, запустивши 48 ракет і понад 470 дронів. Під атакою були переважно західні регіони.

Внаслідок удару ракетами Х-101 по багатоповерхівці Тернополя було відомо про 34 загиблих, серед них шестеро дітей. Рятувальні роботи тривали чотири доби.