У Тернополі померла ще одна дитина після російського удару. Вже 35 загиблих
Внаслідок російської ракетної атаки на Тернопіль 19 листопада в лікарні померла дитина – 12-річна Адріана Унольт. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Таким чином, кількість загиблих збільшилась до 35 осіб, з яких семеро дітей.
"Маленька Адріана Унольт, 12 років, померла після дев'ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досі в лікарні", – йдеться в повідомленні.
У ніч проти 19 листопада росіяни вчергове масовано атакували Україну, запустивши 48 ракет і понад 470 дронів. Під атакою були переважно західні регіони.
Внаслідок удару ракетами Х-101 по багатоповерхівці Тернополя було відомо про 34 загиблих, серед них шестеро дітей. Рятувальні роботи тривали чотири доби.
- 20 листопада журналістка Юлія Кирієнко звинуватила нардепа Олександра Федієнка в тому, що він опублікував відео з виставки виробників засобів РЕБ, після чого Росія завдала масованого удару по Тернополю. Він заявив, що нічого секретного не публікував і мав дозвіл на фільмування.
- 21 листопада прессекретар Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр повідомив, що під час атаки на Тернопіль загинула польська громадянка – семирічна Амелія.
- 23 листопада Зеленський повідомляв, що невідомою залишається доля шести людей після обстрілу Тернополя.
- 24 листопада в Нацполіції розповіли про пошук останків зниклих. Серед завалів було виявлено п'ять фрагментів кісткових решток і м'яких тканин.
