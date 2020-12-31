В седьмой раз подряд Донецк и Луганск будут встречать Новый год в условиях оккупации гибридными российскимии войсками. Чего хочет и как будет отмечать праздники местное население, спрашивали в захваченном РФ областном центре Донецкой области репортеры Новостей Донбасса.

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В сюжете речь идет о том, что экономика в оккупации практически разрушена и новогодние праздничные мероприятия "многим могут оказаться не по карману".

В видео также обсуждается, во сколько обойдется новогодний стол, заказ Деда мороза, елка, и какие желания будут загадывать жители Донецка в канун 2021 года.

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Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война". Крым – оккупированный, а не аннексированный.

С 27 июля 2020-го на Донбассе в определенной мере действует режим перемирия, который в последние пару месяцев оккупанты нарушают все больше.

В ноябре начальник Генштаба ВСУ Хомчак заявил, что Украина не будет силой отвоевывать захваченные Россией территории Донбасса.

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Видео: Новости Донбасса

Евгений Пилипенко

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