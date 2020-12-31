В седьмой раз подряд Донецк и Луганск будут встречать Новый год в условиях оккупации гибридными российскимии войсками. Чего хочет и как будет отмечать праздники местное население, спрашивали в захваченном РФ областном центре Донецкой области репортеры Новостей Донбасса.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
В сюжете речь идет о том, что экономика в оккупации практически разрушена и новогодние праздничные мероприятия "многим могут оказаться не по карману".
В видео также обсуждается, во сколько обойдется новогодний стол, заказ Деда мороза, елка, и какие желания будут загадывать жители Донецка в канун 2021 года.
Читайте также: Украина покажет миру концлагерь 21 века: он расположен в Донецке на улице Светлого пути
- Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год: оккупирован Крым и часть Донбасса. Россия отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, что это "гражданская война". Крым – оккупированный, а не аннексированный.
- С 27 июля 2020-го на Донбассе в определенной мере действует режим перемирия, который в последние пару месяцев оккупанты нарушают все больше.
- В ноябре начальник Генштаба ВСУ Хомчак заявил, что Украина не будет силой отвоевывать захваченные Россией территории Донбасса.
Читайте также: Путину задали вопрос о "республике Донбасс": пообещал усилить поддержку боевиков
Видео: Новости Донбасса
Комментарии