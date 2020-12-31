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Как оккупированный Донецк отметит Новый год и чего ждут его жители от 2021 года – видео видео

31.12.2020, 09:29
Скриншот из видеозаписи Новости Донбасса
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В седьмой раз подряд Донецк и Луганск будут встречать Новый год в условиях оккупации гибридными российскимии войсками. Чего хочет и как будет отмечать праздники местное население, спрашивали в захваченном РФ областном центре Донецкой области репортеры Новостей Донбасса.

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В сюжете речь идет о том, что экономика в оккупации практически разрушена и новогодние праздничные мероприятия "многим могут оказаться не по карману".

В видео также обсуждается, во сколько обойдется новогодний стол, заказ Деда мороза, елка, и какие желания будут загадывать жители Донецка в канун 2021 года.

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Видео: Новости Донбасса

Евгений Пилипенко
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