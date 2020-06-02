Одесса с высоты 400 метров: город у Черного моря в первый день лета – видео

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Видео с коптера снято вчера

Ресурс Одесский курьер показал, как выглядит приморский город с высоты птичьего полета "в облачный и ветреный день". Ролик датирован вчерашним днем, 1 июня.

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"В первый день лета Одессу несколько раз поливало легким дождиком. На видео мы поднимаемся от верхушек деревьев в Старобазарном сквере на высоту 400 метров и смотрим на город", - подписано видео.

На кадрах видно Успенский собор, "стыковку" двух сеток улиц старой Одессы по Преображенской, парк Шевченко и стадион "Черноморец", ж/д вокзал, Слободку, Ланжерон, Привоз, Молдаванку, Куликово поле, высотки и морской порт.

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28 мая 2020-го в Одессе прошел сильнейший ливень: затопило несколько улиц. Местные власти говорят, что такого количества осадков в мае "не было более 50 лет". Двумя днями ранее на пляже 16-й станции Большого Фонтана произошли массовые беспорядки; причина типична для Одессы - конфликт из-за застройки территории.

Еще видео Одессы от Griv Gaming Channel и DJI MAVIC 4K:

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Теги: одесса, дрон, БПЛА, беспилотник, черное море, коптер
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