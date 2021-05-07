Facebook разоблачила сеть ботов под управлением Деркача, Гройсмана и Кулинича

Соцсеть Facebook раскрыла и удалила сотни фейковых аккаунтов, связанных с попавшим под санкции США нардепом Андреем Деркачом. Дополнительно отключены были аккаунты Петра Журавля, которого Минфин США также связывает с Деркачом, и его информагентства Бегемот медиа. Об этом идет речь в отчете Facebook за апрель текущего года.

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"В прошлом месяце мы отключили сеть, управляемую из Украины, которая была нацелена на людей в стране, за нарушение нашей политики касаемо скоординированного недостоверного поведения (CIB)", – говорится в отчете.

В соцсети отметили, что несмотря на то, что санкции против этих лиц были введены Соединенными Штатами, деятельность их ботов Facebook была направлена исключительно на Украину. По версии Facebook, управлялись такие аккаунты командами трех людей: Деркача, экс-премьера Владимира Гройсмана и главы депутатской группы Довира Олега Кулинича.

Особенно активны боты были под постами партий Наш край, членом которой является Деркач, а также Украинская стратегия Гройсмана и Довира.

В некоторых сообщениях действия фейковых аккаунтов носили формальный характер и состояли из коротких комментариев – двух-трех слов или мемов/гифок без текста, в других – тексты были более длинные. Основной темой публикаций были российско-украинские отношения.

Также сотрудники Facebook удалили 105 аккаунтов, 24 страницы и 5 инстаграмных профилей, которые нарушали правила соцсети.

"Люди, которые за этим стоят, публиковали на украинском и русском языках новости и другие посты на тему коррупции, политики, автомобильной промышленности, шуток о COVID-19, также были комментарии в поддержку партии Слуга народа и нынешнего правительства Украины, и критика оппозиции, включая экс-президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко", – объяснили в отчете.

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Дарья Мостовая

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