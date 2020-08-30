Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в четырех областях: данные по регионам
Больше всего больных COVID-19 выявили в Харьковской, Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях
За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173) и Ивано-Франковской (171) областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
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За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 119 074 заболевших, 56 734 выздоровевших и 2527 умерших. За прошедшие сутки в Украине выявили 2096 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19.
Динамика эпидемии в Киеве и областях:
Львовская область – 14 356 заболевших (188 за сутки);
Киев - 13 093 (103);
Черновицкая – 10 145 (148);
Ровенская - 9098 (79);
Ивано-Франковская - 9014 (171);
Харьковская – 8889 (198);
Закарпатская - 7456 (71);
Одесская - 7094 (173);
Киевская - 5580 (91);
Тернопольская - 5865 (160);
Волынская - 5417 (47);
Винницкая - 3948 (76);
Житомирская - 3213 (58);
Хмельницкая - 2402 (105);
Днепропетровская - 2306 (70);
Черниговская - 1777 (32);
Запорожская - 1558 (38);
Черкасская – 1538 (56);
Сумская - 1456 (58);
Донецкая - 1416 (47);
Николаевская - 1169 (51);
Кировоградская - 810 (15);
Полтавская - 770 (32);
Херсонская - 392 (6);
Луганская - 312 (12).
В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
- 26 августа Кабмин продлил карантин в Украине до ноября. Правительство ужесточило ограничения в регионах зеленой зоны и до конца сентября запретило иностранцам въезд, за исключением нескольких категорий.
- Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что не исключает возвращения к жесткому карантину. Позже премьер Денис Шмыгаль заверил, что этого не будет.
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