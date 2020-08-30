Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в четырех областях: данные по регионам

Больше всего больных COVID-19 выявили в Харьковской, Львовской, Одесской и Ивано-Франковской областях

За прошедшие сутки больше всего заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировали в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173) и Ивано-Франковской (171) областях. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.

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За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 119 074 заболевших, 56 734 выздоровевших и 2527 умерших. За прошедшие сутки в Украине выявили 2096 заболевшего коронавирусной болезнью COVID-19.

Динамика эпидемии в Киеве и областях:

Львовская область – 14 356 заболевших (188 за сутки);

Киев - 13 093 (103);

Черновицкая – 10 145 (148);

Ровенская - 9098 (79);

Ивано-Франковская - 9014 (171);

Харьковская – 8889 (198);

Закарпатская - 7456 (71);

Одесская - 7094 (173);

Киевская - 5580 (91);

Тернопольская - 5865 (160);

Волынская - 5417 (47);

Винницкая - 3948 (76);

Житомирская - 3213 (58);

Хмельницкая - 2402 (105);

Днепропетровская - 2306 (70);

Черниговская - 1777 (32);

Запорожская - 1558 (38);

Черкасская – 1538 (56);

Сумская - 1456 (58);

Донецкая - 1416 (47);

Николаевская - 1169 (51);

Кировоградская - 810 (15);

Полтавская - 770 (32);

Херсонская - 392 (6);

Луганская - 312 (12).

В статистику не входят данные с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

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Владислав Сердюк

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