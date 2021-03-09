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Коронавирус. МВД подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут с вакцинацией

09.03.2021, 15:17
Коронавирус. МВД подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут с вакцинацией - Фото
Арсен Аваков (Фото: пресс-служба Кабмина)

Министерство внутренних дел подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут с вакцинацией против коронавируса. Об этом сообщил на совещании глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба Офиса президента.

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Как отмечается, президент Владимир Зеленский настаивал, что ответом на рост заболеваемости COVID-19 должна стать вакцинация, а не локдаун – и для этого необходимо увеличить темпы иммунизации.

Зеленский предложил привлекать к процессу мобильные бригады и ресурсы других ведомств, а не только Минздрава. Аваков ответил, что МВД уже подготовило 50 бригад, "которые помогут принять участие в проведении вакцинации". Глава же МОЗ Максим Степанов отметил, что необходимо более тесное взаимодействие с главами облгосадминистраций.

В релизе не уточняется, будут ли бригады МВД непосредственно делать прививки или же они будут выполнять другие функции в кампании по вакцинации. LIGA.net обращалась в пресс-службы Минздрава и МВД, однако там не смогли сразу ответить на этот вопрос. LIGA.net направила запросы в ведомства.

Читайте также колонку нашего редактора: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19. Жив и буду здоров – видео

Марк Сировой
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Владимир Зеленский мвд вакцинация вакцина арсен аваков максим степанов коронавирус COVID-19 бригады
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