Коронавирус. МВД подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут с вакцинацией
Министерство внутренних дел подготовило 50 мобильных бригад, которые помогут с вакцинацией против коронавируса. Об этом сообщил на совещании глава МВД Арсен Аваков, передает пресс-служба Офиса президента.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, президент Владимир Зеленский настаивал, что ответом на рост заболеваемости COVID-19 должна стать вакцинация, а не локдаун – и для этого необходимо увеличить темпы иммунизации.
Зеленский предложил привлекать к процессу мобильные бригады и ресурсы других ведомств, а не только Минздрава. Аваков ответил, что МВД уже подготовило 50 бригад, "которые помогут принять участие в проведении вакцинации". Глава же МОЗ Максим Степанов отметил, что необходимо более тесное взаимодействие с главами облгосадминистраций.
В релизе не уточняется, будут ли бригады МВД непосредственно делать прививки или же они будут выполнять другие функции в кампании по вакцинации. LIGA.net обращалась в пресс-службы Минздрава и МВД, однако там не смогли сразу ответить на этот вопрос. LIGA.net направила запросы в ведомства.
- В Украине также с 24 февраля началась вакцинация препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca / Oxford и производится в Индии. У почти 20 000 привитых тяжелых побочных эффектов не было. Главсанврач Виктор Ляшко перечислил противопоказания для вакцинации.
- Вакцинировались от COVID-19 Зеленский, Степанов и Ляшко.
- Также прививку Covishield получил тибетский духовный лидер Далай-лама.
Читайте также колонку нашего редактора: Я из LIGA.net. Вакцинировался "индийским шмурдяком" от COVID-19. Жив и буду здоров – видео
Комментарии