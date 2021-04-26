UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. В Киеве и восьми областях за сутки никого не вакцинировали

26.04.2021, 10:33
Коронавирус. В Киеве и восьми областях за сутки никого не вакцинировали - Фото
Вакцинация против коронавируса в Украине (фото - Volodymyr Petrov, EPA)

В Киеве и восьми областях никого не вакцинировали против коронавируса за предыдущие сутки. Об этом говорится в статистике, опубликованной главой Минздрава Максимом Степановым.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Не вакцинировали от COVID-19 в Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Луганской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях.

Это не первый раз, когда на выходных в отдельных регионах не делали прививок. Например, четвертого апреля, никого не прививали в трех областях. А в Киевской области в этом месяце не вакцинировали четыре дня подряд.

Читайте также: Ляшко передал "публичный привет" трем областям из-за вакцинации от COVID-19

Вчера по всей Украине сделали 1114 прививок против коронавируса. За чуть более чем два месяца иммунизации вакцинировали 582 030 украинцев, полностью (двумя дозами) – пятерых.

Суточные показатели вакцинации против коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 0 вакцинированных за сутки;
Винницкая область – 17;
Волынская – 2;
Днепропетровская – 44;
Донецкая – 0;
Житомирская – 48;
Закарпатская – 0;
Запорожская – 3;
Ивано-Франковская – 0;
Киевская – 177;
Кировоградская – 30;
Луганская – 0;
Львовская – 0;
Николаевская – 41;
Одесская – 47;
Полтавская – 96;
Ровенская – 180;
Сумская – 0;
Тернопольская – 0;
Харьковская – 307;
Херсонская – 4;
Хмельницкая – 13;
Черкасская – 95;
Черновицкая – 10;
Черниговская – 0.

Читайте также: Массовая вакцинация от коронавируса начнется, когда в Украине будет 1 млн доз – Ляшко

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Украина киев вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 области
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 