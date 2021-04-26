Коронавирус. В Киеве и восьми областях за сутки никого не вакцинировали

В Киеве и восьми областях никого не вакцинировали против коронавируса за предыдущие сутки. Об этом говорится в статистике, опубликованной главой Минздрава Максимом Степановым.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Не вакцинировали от COVID-19 в Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Луганской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях.

Это не первый раз, когда на выходных в отдельных регионах не делали прививок. Например, четвертого апреля, никого не прививали в трех областях. А в Киевской области в этом месяце не вакцинировали четыре дня подряд.

Читайте также: Ляшко передал "публичный привет" трем областям из-за вакцинации от COVID-19

Вчера по всей Украине сделали 1114 прививок против коронавируса. За чуть более чем два месяца иммунизации вакцинировали 582 030 украинцев, полностью (двумя дозами) – пятерых.

Суточные показатели вакцинации против коронавируса в Киеве и областях:

Киев – 0 вакцинированных за сутки;

Винницкая область – 17;

Волынская – 2;

Днепропетровская – 44;

Донецкая – 0;

Житомирская – 48;

Закарпатская – 0;

Запорожская – 3;

Ивано-Франковская – 0;

Киевская – 177;

Кировоградская – 30;

Луганская – 0;

Львовская – 0;

Николаевская – 41;

Одесская – 47;

Полтавская – 96;

Ровенская – 180;

Сумская – 0;

Тернопольская – 0;

Харьковская – 307;

Херсонская – 4;

Хмельницкая – 13;

Черкасская – 95;

Черновицкая – 10;

Черниговская – 0.

Читайте также: Массовая вакцинация от коронавируса начнется, когда в Украине будет 1 млн доз – Ляшко

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.