Коронавирус. В Киеве и восьми областях за сутки никого не вакцинировали
В Киеве и восьми областях никого не вакцинировали против коронавируса за предыдущие сутки. Об этом говорится в статистике, опубликованной главой Минздрава Максимом Степановым.
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Не вакцинировали от COVID-19 в Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Луганской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях.
Это не первый раз, когда на выходных в отдельных регионах не делали прививок. Например, четвертого апреля, никого не прививали в трех областях. А в Киевской области в этом месяце не вакцинировали четыре дня подряд.
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Вчера по всей Украине сделали 1114 прививок против коронавируса. За чуть более чем два месяца иммунизации вакцинировали 582 030 украинцев, полностью (двумя дозами) – пятерых.
Суточные показатели вакцинации против коронавируса в Киеве и областях:
Киев – 0 вакцинированных за сутки;
Винницкая область – 17;
Волынская – 2;
Днепропетровская – 44;
Донецкая – 0;
Житомирская – 48;
Закарпатская – 0;
Запорожская – 3;
Ивано-Франковская – 0;
Киевская – 177;
Кировоградская – 30;
Луганская – 0;
Львовская – 0;
Николаевская – 41;
Одесская – 47;
Полтавская – 96;
Ровенская – 180;
Сумская – 0;
Тернопольская – 0;
Харьковская – 307;
Херсонская – 4;
Хмельницкая – 13;
Черкасская – 95;
Черновицкая – 10;
Черниговская – 0.
- На сегодня в Украину поставили четыре партии вакцин против коронавируса: в феврале Covishield (500 000 доз), в апреле – CoronaVac (215 000), Pfizer-BioNtceh (117 000) и AstraZeneca (367 000).
- С воскресенья 25 апреля из красной зоны карантина вышла Одесская область, с сегодняшнего дня – Львовская.
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