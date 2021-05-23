Коронавирус. В Украине 2500 новых заболевших за субботу: динамика по Киеву и областям
Вчера, 22 мая, в Украине выявили 2533 заболевших коронавирусом (днем ранее – 4606 ), больше всего – в Днепропетровской (453 случая COVID-19) и Харьковской (188) областях. Об этом сообщает верифицированный Минздравом проект Коронавирус_инфо в Telegram.
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Лидерами по заболеваемости коронавирусом также стали Донецкая (182 новых случая), Киевская (178) и Николаевская (160) области.
Во всей Украине за сутки умерли 89 больных коронавирусом (днем ранее – 178), выздоровели – 8937 (12 586), были госпитализированы – 1701 (1665).
Было сделано 34 506 тестов на коронавирус (62 750): методом ПЦР – 16 285 (27 443), ИФА – 3730 (11 957), экспресс-тестов – 14 491 (23 350).
На утро 21 мая в Украине зафиксировали 2 182 521 заболевших коронавирусом, 49 368 умерших и 1 950 562 выздоровевших.
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Динамика эпидемии в Киеве и областях:
Киев – 73 выявленных заболевших за стуки (днем ранее - 298);
Винницкая область – 68 (80);
Волынская – 74 (160);
Днепропетровская – 453 (438);
Донецкая – 182 (334);
Житомирская – 75 (134);
Закарпатская – 21 (105);
Запорожская – 73 (252);
Ивано-Франковская – 67 (72);
Киевская – 178 (303);
Кировоградская – 26 (63);
Луганская – 43 (58);
Львовская – 67 (344);
Николаевская – 160 (192);
Одесская – 143 (174);
Полтавская – 35 (188);
Ровенская – 101 (201);
Сумская – 92 (121);
Тернопольская – 63 (98);
Харьковская – 188 (371);
Херсонская – 148 (132);
Хмельницкая – 46 (171);
Черкасская – 47 (164);
Черновицкая – 39 (64);
Черниговская – 71 (89).
Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и части Донбасса.
- В ЕС договорились открыть границы для полностью вакцинированных путешественников. В Кабмине заверяют, что украинские сертификаты вакцинации подойдут для поездок в ЕС, а Минцифра анонсируют их появление на 1 июля.
- 18 мая в Украину прибыло более 120 000 доз вакцины против коронавируса Pfizer. В Минздраве рассчитывали на полмиллиона доз в течение недели, но пока их не поставили.
- Компании BioNTech и Pfizer обязались до конца 2020 года предоставить 2 млрд доз вакцины небогатым странам по сниженным ценам.
- 22 мая в МИД заявили, что в конце мая Румыния планирует передать Украине партию COVID-вакцин как гуманитарную помощь.
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