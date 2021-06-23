Коронавирус. В Украине 835 новых заболевших, число умерших возросло

За сутки 22 июня в Украине выявили 835 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 296), умерли 70 больных COVID-19 (днем ранее – 21). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых случаев коронавируса в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Вчера в Украине выздоровели 2292 пациента с COVID-19 (днем ранее – 829), были госпитализированы – 419 (318).

За сутки сделано 48 197 тестов на коронавирус (17 429). Методом ПЦР – 26 280 (11 881), ИФА – 8135 (1448), экспресс-тестов – 13 782 (4100).

На 23 июня в Украине зарегистрировали 2 230 977 заболевших коронавирусом. Выздоровел 2 155 261 больной COVID-19, умерли 51 123 пациента.

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Динамика эпидемии коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 241 новый заболевший COVID-19 (днем ранее – 87);

Винницкая область – 20 (2);

Волынская – 13 (9);

Днепропетровская – 36 (14);

Донецкая – 51 (0);

Житомирская – 17 (3);

Закарпатская – 21 (0);

Запорожская – 15 (30);

Ивано-Франковская – 7 (0);

Киевская – 38 (3);

Кировоградская – 9 (2);

Луганская – 23 (3);

Львовская – 52 (14);

Николаевская – 23 (18);

Одесская – 30 (17);

Полтавская – 35 (14);

Ровенская – 38 (5);

Сумская – 26 (11);

Тернопольская – 4 (5);

Харьковская – 26 (6);

Херсонская – 9 (7);

Хмельницкая – 26 (6);

Черкасская – 41 (3);

Черновицкая – 19 (18);

Черниговская – 15 (19).

Нет данных с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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