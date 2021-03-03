Коронавирус. В Украине выявили более 7000 заболевших за сутки, больше всего – в Киеве
Вчера, 2 марта, в Украине выявили 7235 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 5336), больше всего – в Киеве (655 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Лидерами по суточной заболеваемости также являются Ивано-Франковская (640 инфицированных), Винницкая (577), Черновицкая (495) и Закарпатская (479) области.
За сутки умерли 185 больных COVID-19 (днем ранее – 162), выздоровели – 5118 (5194), были госпитализированы – 3486 (1410).
За сутки сделано 85 043 тестов на коронавирус (54 994): методом ПЦР – 34 945 (27 407), ИФА – 17 688 (14 483), экспресс-тестов на антиген – 32 410 (13 014).
За все время эпидемии в Украине выявили 1 64 705 заболевших: 26 397 из них умерли, 1 182 036 – выздоровели.
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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 655 инфицированных за стуки (днем ранее - 463);
Винницкая область – 577 (453);
Волынская – 211 (140);
Днепропетровская – 238 (206);
Донецкая – 232 (107);
Житомирская – 296 (94);
Закарпатская – 479 (438);
Запорожская – 219 (163);
Ивано-Франковская – 640 (649);
Киевская – 427 (231);
Кировоградская – 85 (26);
Луганская – 47 (32);
Львовская – 403 (349);
Николаевская – 197 (153);
Одесская – 309 (319);
Полтавская – 148 (131);
Ровенская – 217 (108);
Сумская – 132 (37);
Тернопольская – 343 (146);
Харьковская – 394 (319);
Херсонская – 40 (18);
Хмельницкая – 295 (105);
Черкасская – 130 (93);
Черновицкая – 495;
Черниговская – 59.
В сводку не включены данные со временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- В Украине действует адаптивный карантин. С сегодняшнего дня в красную зону входят три области.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca / Oxford. Серьезных негативных последствий пока не зафиксировано.
- От COVID-19 уже привились Степанов, президент Владимир Зеленский и главсанврач Виктор Ляшко.
- В НАН заявили о росте заболеваемости и летальности от коронавируса в Украине.
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