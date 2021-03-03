Коронавирус. В Украине выявили более 7000 заболевших за сутки, больше всего – в Киеве

Вчера, 2 марта, в Украине выявили 7235 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 5336), больше всего – в Киеве (655 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Лидерами по суточной заболеваемости также являются Ивано-Франковская (640 инфицированных), Винницкая (577), Черновицкая (495) и Закарпатская (479) области.

За сутки умерли 185 больных COVID-19 (днем ранее – 162), выздоровели – 5118 (5194), были госпитализированы – 3486 (1410).

За сутки сделано 85 043 тестов на коронавирус (54 994): методом ПЦР – 34 945 (27 407), ИФА – 17 688 (14 483), экспресс-тестов на антиген – 32 410 (13 014).

За все время эпидемии в Украине выявили 1 64 705 заболевших: 26 397 из них умерли, 1 182 036 – выздоровели.

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Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 655 инфицированных за стуки (днем ранее - 463);

Винницкая область – 577 (453);

Волынская – 211 (140);

Днепропетровская – 238 (206);

Донецкая – 232 (107);

Житомирская – 296 (94);

Закарпатская – 479 (438);

Запорожская – 219 (163);

Ивано-Франковская – 640 (649);

Киевская – 427 (231);

Кировоградская – 85 (26);

Луганская – 47 (32);

Львовская – 403 (349);

Николаевская – 197 (153);

Одесская – 309 (319);

Полтавская – 148 (131);

Ровенская – 217 (108);

Сумская – 132 (37);

Тернопольская – 343 (146);

Харьковская – 394 (319);

Херсонская – 40 (18);

Хмельницкая – 295 (105);

Черкасская – 130 (93);

Черновицкая – 495;

Черниговская – 59.

В сводку не включены данные со временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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