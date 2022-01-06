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В Украине более 6500 заболевших COVID-19 за сутки, в лидерах – Киев и Львовская область

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06.01.2022, 08:22
В Украине более 6500 заболевших COVID-19 за сутки, в лидерах – Киев и Львовская область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки, 5 января, в Украине выявили 6632 заболевших COVID-19 (днем ранее – 4571). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1173), Львовской (400), Харьковской (397), Хмельницкой (390) и Одесской (379) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 187 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 273), выздоровел 9121 пациент (8439), были госпитализированы 2028 человек (1366).

Было сделано 70 059 тестов (65 768). Методом ПЦР – 32 812 (30 291), ИФА – 4943 (3773), экспресс-тестов – 32 304 (31 704).

На утро 6 января в Украине выявили 3 689 291 заболевшего за все время эпидемии COVID-19, умерли 96 896 пациентов, выздоровели – 3 500 914.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1173 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1344);
Винницкая область – 255 (156);
Волынская – 73 (25);
Днепропетровская – 216 (169);
Донецкая – 298 (126);
Житомирская – 201 (71);
Закарпатская – 281 (148);
Запорожская – 172 (148);
Ивано-Франковская – 290 (130);
Киевская – 250 (199);
Кировоградская – 52 (49);
Луганская – 100 (103);
Львовская – 400 (210);
Николаевская – 122 (102);
Одесская – 379 (209);
Полтавская – 305 (273);
Ровенская – 235 (104);
Сумская – 227 (129);
Тернопольская – 173 (85);
Харьковская – 397 (178);
Херсонская – 127 (111);
Хмельницкая – 390 (169);
Черкасская – 252 (157);
Черновицкая – 162 (85);
Черниговская – 102 (91).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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