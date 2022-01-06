В Украине более 6500 заболевших COVID-19 за сутки, в лидерах – Киев и Львовская область

За прошедшие сутки, 5 января, в Украине выявили 6632 заболевших COVID-19 (днем ранее – 4571). Больше всего новых больных COVID-19 – в Киеве (1173), Львовской (400), Харьковской (397), Хмельницкой (390) и Одесской (379) областях, сообщает пресс-служба Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 187 инфицированных коронавирусом (днем ранее – 273), выздоровел 9121 пациент (8439), были госпитализированы 2028 человек (1366).

Было сделано 70 059 тестов (65 768). Методом ПЦР – 32 812 (30 291), ИФА – 4943 (3773), экспресс-тестов – 32 304 (31 704).

На утро 6 января в Украине выявили 3 689 291 заболевшего за все время эпидемии COVID-19, умерли 96 896 пациентов, выздоровели – 3 500 914.

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Динамика заболеваемости коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1173 больных COVID-19 за сутки (днем ранее – 1344);

Винницкая область – 255 (156);

Волынская – 73 (25);

Днепропетровская – 216 (169);

Донецкая – 298 (126);

Житомирская – 201 (71);

Закарпатская – 281 (148);

Запорожская – 172 (148);

Ивано-Франковская – 290 (130);

Киевская – 250 (199);

Кировоградская – 52 (49);

Луганская – 100 (103);

Львовская – 400 (210);

Николаевская – 122 (102);

Одесская – 379 (209);

Полтавская – 305 (273);

Ровенская – 235 (104);

Сумская – 227 (129);

Тернопольская – 173 (85);

Харьковская – 397 (178);

Херсонская – 127 (111);

Хмельницкая – 390 (169);

Черкасская – 252 (157);

Черновицкая – 162 (85);

Черниговская – 102 (91).

Нет данных из временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой

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