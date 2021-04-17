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В Украине почти 15 000 новых заболевших коронавирусом: лидер – Харьковская область

17.04.2021, 08:33
В Украине почти 15 000 новых заболевших коронавирусом: лидер – Харьковская область - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

За прошедшие сутки в Украине выявили 14 984 заболевших коронавирусом (17 479), больше всего в – Харьковской области (1386 новых случаев COVID-19). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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В пятерке лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 – Киев (1112), Днепропетровская (1169), Одесская (1097) и Киевская (965) области.

За сутки в Украине умерли 440 больных коронавирусом (438), выздоровели – 9736 (12 054), были госпитализированы – 4100 (4348). Вакцинировано 13 044 человек (13 520).

Всего за 16 апреля сделали 105 215 тестов на коронавирус (109 584). Методом ПЦР – 45 875 (47 421), ИФА – 20 127 (19 030), экспресс-тестов – 39 213 (43 133).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зафиксировали 1 936 228 заболевших. 1 475 556 больных COVID-19 выздоровели, 39 536 – умерли. Вакцинировано 445 861 украинца, полностью (двумя дозами) – пятерых.

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Динамика вакцинации и заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1112 случаев коронавируса за сутки / 1764 вакцинированных;
Винницкая область – 344 / 286;
Волынская – 342 / 584;
Днепропетровская – 1169 / 450;
Донецкая – 741 / 500;
Житомирская – 439 / 921;
Закарпатская – 187 / 554;
Запорожская – 666 / 420;
Ивано-Франковская – 147 / 627;
Киевская – 965 / 150;
Кировоградская – 214 / 86;
Луганская – 248 / 320;
Львовская – 793 / 2689;
Николаевская – 432 / 141;
Одесская – 1097 / 571;
Полтавская – 745 / 293;
Ровенская – 518 / 427;
Сумская – 586 / 163;
Тернопольская – 378 / 408;
Харьковская – 1386 / 217;
Херсонская – 294 / 146;
Хмельницкая – 644 / 440;
Черкасская  – 695 / 134;
Черновицкая – 248 / 450;
Черниговская – 594 / 303.

Нет данных с временно оккупированного Крыма и части Донбасса.

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Марк Сировой
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Украина киев коронавирус COVID-19 области
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