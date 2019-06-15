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15.06.2019, 22:21

Бокс. Усик отказался от последнего пояса чемпиона в тяжелом весе

Бокс. Усик отказался от последнего пояса чемпиона в тяжелом весе - Фото
Александр Усик (фото - EPA)

В ночь с 15 на 16 июня пояс IBF разыграют Дортикос и Табити

Украинский боксер Александр Усик отказался от пояса IBF (International Boxing Federation) в тяжелом весе. Об этом сообщает в Instagram его менеджер Эгис Климас.

Сегодня ночью его разыграют полуфиналисты Суперсерии Юньер Дортикос и Эндрю Табити.

"Усик обратился к IBF с просьбой немедленно отказаться от титула IBF в тяжелом весе и пожелать сегодняшним участникам турнира WBSS в тяжелом весе всего наилучшего.

Таким образом, титул IBF перейдет к победителю боя между Табити и Дортикосом.

Усик благодарит IBF за поддержку во время его чемпионства в тяжелом весе и тем самым уведомляет IBF о том, что в будущем он посоревнуется за пояс организации в супертяжелом дивизионе", - написал Климас.

Таким образом, у Усика не осталось поясов в тяжелом весе.

5 июня WBC лишил Усика титула в тяжелом весе, он официально классифицирован как "чемпион в отпуске". 29 марта WBA забрала пояс у Усика из-за отказа от обязательной защиты против Дениса Лебедева.

6 июня Всемирная боксерская организация (WBO) лишила Усика титула чемпиона мира в тяжелом весе.

Из-за травмы был перенесен дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама. 8 мая промоутер спортсмена сообщил, что Усик вернется на ринг не раньше осени, предположительно - в сентябре. 

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Теги: бокс, Александр Усик
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