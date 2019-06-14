Бокс. WBC не назвал Усика первым среди лучших чемпионов

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Украинский боксер Александр Усик оказался на втором месте в рейтинге лучших чемпионов мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) за всю историю. Об этом сообщает worldboxingnews.net.

В рейтинге Усик уступил легендарному Эвандеру Холифилду. Украинский боксер владел поясом по версии WBC с января 2018 года, но недавно лишился его в связи с переходом в супертяжелый вес.

Топ-10 чемпионов мира по версии WBC в первом тяжелом весе:

1. Эвандер Холифилд (США)

2. Александр Усик (Украина)

3. Хуан Карлос Гомес (Куба / Германия)

4. Дэвид Хэй (Великобритания)

5. Тони Беллью (Великобритания)

6. Майрис Бриедис (Латвия)

7. Жолт Эрдеи (Венгрия)

8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)

9. Жан-Марк Мормек (Франция)

10. Анаклет Вамба (Франция).

5 июня WBC лишил Усика титула в тяжелом весе, он официально классифицирован как "чемпион в отпуске". 29 марта WBA забрала пояс у Усика из-за отказа от обязательной защиты против Дениса Лебедева.

6 июня Всемирная боксерская организация (WBO) лишила Усика титула чемпиона мира в тяжелом весе.

Из-за травмы был перенесен дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама. 8 мая промоутер спортсмена сообщил, что Усик вернется на ринг не раньше осени, предположительно - в сентябре.