Бокс. WBC не назвал Усика первым среди лучших чемпионов

Украинский боксер Александр Усик оказался на втором месте в рейтинге лучших чемпионов мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) за всю историю. Об этом сообщает worldboxingnews.net.
В рейтинге Усик уступил легендарному Эвандеру Холифилду. Украинский боксер владел поясом по версии WBC с января 2018 года, но недавно лишился его в связи с переходом в супертяжелый вес.
Топ-10 чемпионов мира по версии WBC в первом тяжелом весе:
1. Эвандер Холифилд (США)
2. Александр Усик (Украина)
3. Хуан Карлос Гомес (Куба / Германия)
4. Дэвид Хэй (Великобритания)
5. Тони Беллью (Великобритания)
6. Майрис Бриедис (Латвия)
7. Жолт Эрдеи (Венгрия)
8. Кшиштоф Влодарчик (Польша)
9. Жан-Марк Мормек (Франция)
10. Анаклет Вамба (Франция).
5 июня WBC лишил Усика титула в тяжелом весе, он официально классифицирован как "чемпион в отпуске". 29 марта WBA забрала пояс у Усика из-за отказа от обязательной защиты против Дениса Лебедева.
6 июня Всемирная боксерская организация (WBO) лишила Усика титула чемпиона мира в тяжелом весе.
Из-за травмы был перенесен дебютный бой Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама. 8 мая промоутер спортсмена сообщил, что Усик вернется на ринг не раньше осени, предположительно - в сентябре.