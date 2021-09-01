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Первый матч нового тренера. Сегодня сборная Украины играет с Казахстаном – где смотреть видео

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2021, 08:02
Александр Петраков (фото - пресс-служба УАФ)
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Сегодня сборная Украины сыграет с Казахстаном в рамках отбора на Чемпионат мира-2022 в Катаре. Это будет первый матч нового и. о. главного тренера сборной Александра Петракова.

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Поединок состоится в Нур-Султане на искусственном поле Астана-Арена. Смотреть онлайн- трансляцию матча Казахстан – Украина можно будет в 17:00 на каналах Украина, Футбол 1, платформе OLL.TV.

Украина в рамках отборочного цикла на ЧМ трижды сыграла вничью со счетом 1:1 – с Францией, Казахстаном и Финляндией. У Казахстана, кроме ничьи с украинцами, было поражение от Франции (0:2). Украина идет на втором месте в группе, Казахстан – на последнем.

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Сегодняшний матч станет 100-м в сборной для лидера команды Андрея Ярмоленко и дебютным для Петракова. Новый тренер неоднократно повторял, что хочет выйти на ЧМ-2022. А на недавней презентации тренерского штаба сказал, что не знает, что такое стиль предыдущего тренера Андрея Шевченко – и "бесцельно катать мяч" сборная Украины не будет.  

Перед первым матчем Петраков столкнулся с рядом кадровых потерь. Из-за травм и болезней не сыграют сразу три вызванных вратаря – Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин. Вместо них вызвали Андрея Пятова, Дмитрия Ризныка и Дениса Бойко.

Также из-за повреждения ребра не поможет сборной Украины герой матча со Швецией на Евро-2020 Артем Довбик. Кроме того, покинул команду хавбек Игорь Харатин – венгерский "Ференцварош" продал его "Легии", он полетел в Варшаву на медосмотр и подписание контракта.

Была температура после вакцинации от коронавируса и у основного форварда сборной Романа Яремчука. На предматчевой пресс-конференции Петраков сказал, что с футболистом уже все нормально – и он тренируется в общей группе.

Всего Украина и Казахстан встречались на поле пять раз: четырежды выигрывали украинцы, один раз матч завершился ничьей. На сентябрьском сборе Украина сыграет с Францией (4 сентября, отбор на ЧМ-2022) и Чехией (8 сентября, товарищеский матч).

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Марк Сировой
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