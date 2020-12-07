Самый кассовый боксер в истории Мейвезер сразится со звездой YouTube – видео

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На волне успеха недавнего выставочного поединка легендарных боксеров Майка Тайсона и Роя Джонса в США скоро состоится еще один "бой понарошку": бывший лучший боец планеты Флойд Мейвезер выйдет в ринг против Логана Пола – популярного среди американской молодежи видеоблогера YouTube и Instagram.

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Пока неизвестно, где состоится бой, по каким правилам, сколько будет раундов, какой вес: Флойд намного меньше тяжеловеса Логана (до 90,7 кг). Максимальный вес у ветерана (68,5 кг) был в 2015 году.

Как уточнили в коротком рекламном ролике организаторы шоу, бой 20 февраля покажут на платной системе Fanmio: просмотр будет стоить от $25 до $70.

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У Пола около 22,6 млн подписчиков в YouTube и 18,6 млн – в Instagram. У Мейвезера, который за карьеру профессионального боксера заработал сотни миллионов долларов и носит прозвище "Money", их больше – 24,2 млн в Instagram.

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Мейвезер собрал за карьеру профи 50 побед при нуле поражений, 27 боев закончил досрочно. Через три дня после выхода в ринг ему исполнится 44 года. Последний официальный бой у него был в августе 2017-го: в 10-м раунде он забил звезду UFC Конора Макгрегора. 31 декабря 2018 года Флойд легко побил мелкого  кикбоксера Теншина Насукаву в показательном поединке.

Флойд Мейвезер (фото — его Instagram)

25-летний Пол дебютировал в профибоксе в ноябре 2019-го: проиграл раздельным решением судей в шести раундах коллеге-влогеру с прозвищем "KSI".

Логан Пол (фото — его Instagram)

А так закончился недавний бой младшего брата Логана (также ютубера Джейка Пола) со звездой NBA Нэйтом Робинсоном:

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Публикация от Logan Paul (@loganpaul)

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Теги: Флойд Мейвезер, флойд мэйуэзер, бокс, YouTube, instagram, Логан Пол
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