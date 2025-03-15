Генштаб опублікував мапу, на якій ЗСУ не контролюють Суджу. Deepstate заявив про втрату міста

Напряму військові не повідомляють про це

Український військовий у Суджі у 2024 році (Ілюстративне фото: EPA)

Вранці 15 березня Генеральний штаб опублікував мапи бойових дій – згідно з однією з них Сили оборони вийшли з Суджі Курської області.

Ситуація на мапі актуальна станом на 14 березня:

Синій колір – територія, контрольована Силами оборони у Курській області (Мапа: Генеральний штаб ЗСУ)

Генштаб повідомляв про 20 боєзіткнень за минулу добу, але не уточнюється, де саме вони відбулися.

Військові зафіксували 19 авіаударів, застосування 28 керованих бомб та 232 артилерійські обстріли з боку загарбників.

Також на мапі військових не фіксується оточення українських захисників у Курській області: Сили оборони мають вихід до кордону.

У своєму повідомленні Генштаб не говорить про втрату Суджі напряму. Тим часом український аналітичний проєкт Deepstate повідомляє, що росіяни зайняли місто.

За його даними, ситуація у Курській області має такий вигляд:

Синій колір – територія, контрольована Силами оборони у Курській області; сірий – невідомо, під чиїм контролем, так звана сіра зона (Мапа: Deepstate)