Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг: четверо постраждалих, під ударом житловий квартал

Наслідки російського удару по Кривому Рогу 14 березня 2025 року (Фото: Telegram Сергія Лисака)

Росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу – поцілили по центру житлового кварталу. Про це повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.

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"Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням. Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо", – написав він.

За попередніми даними, постраждали четверо людей: усі в стані середньої тяжкості, їм надається медична допомога.

Лисак закликав людей залишатися в укриттях до відбою тривоги – є ймовірність повторних виходів.

Напередодні Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння, а згодом написали про політ швидкісної цілі у напрямку Кривого Рогу.