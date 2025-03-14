Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг: четверо постраждалих, під ударом житловий квартал
Росіяни здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу – поцілили по центру житлового кварталу. Про це повідомив очільник обладміністрації Сергій Лисак.
"Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням. Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо", – написав він.
За попередніми даними, постраждали четверо людей: усі в стані середньої тяжкості, їм надається медична допомога.
Лисак закликав людей залишатися в укриттях до відбою тривоги – є ймовірність повторних виходів.
Напередодні Повітряні сили повідомляли про загрозу балістичного озброєння, а згодом написали про політ швидкісної цілі у напрямку Кривого Рогу.
- Увечері 5 березня росіяни вдарили балістичною ракетою по готелю в Кривому Розі. Станом на ніч було відомо про двох загиблих і 28 поранених. Уранці кількість загиблих через російську атаку збільшилася до чотирьох. 9 березня у лікарні помер чоловік, постраждалий від удару.
- Ввечері 13 березня загарбники атакували Харків "шахедами" – постраждали семеро людей
- У ніч проти 14 березня РФ знову била по Україні безпілотниками, але вже значно меншою кількістю – 27 проти, наприклад, 117 у ніч проти 13 березня.