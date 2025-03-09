Шість головних новин України та світу на 22:00 9 березня
- "Трикратне збільшення постачань ракет і систем ППО". Україна уклала меморандум із виробником IRIS-T. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив про підписання меморандуму про взаєморозуміння з німецькою компанією Diehl Defence: вона виробляє системи IRIS-T і є "важливою частиною протиповітряного щита України".
- Трамп про Зеленського: Не вважаю його вдячним, забирав гроші у США, як цукерку в дитини. Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Володимира Зеленського вдячним за американську допомогу. Водночас президент Штатів назвав українського лідера "розумним та жорстким хлопцем".
- Маск: Starlink ніколи не вимкне свої термінали в Україні. Американський підприємець та чиновник Ілон Маск заявив, що Starlink ніколи не вимкне свої термінали супутникового зв'язку в Україні. Мільярдер зазначив, що його проєкт "не використав би це як розмінну монету".
- Нордично-Балтійські країни анонсували нові ініціативи для підтримки України. Міністр оборони під час візиту до Данії взяв участь у засіданні очільників оборонних відомств балтійських і скандинавських держав у форматі Nordic Baltic 8. Країни-союзники оголосили про нові пакети й ініціативи з підтримки України.
- Уряд дозволив передавати військові технології різним компаніям. Це збільшить виробництво. Уряд схвалив рішення, що встановлює правила передання документації на українську зброю різним компаніям для збільшення її виробництва, повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
- Франція передасть Україні зброю на 195 млн євро з відсотків заморожених росактивів. Франція передасть Україні військову допомогу на 195 млн євро з відсотків заморожених російських активів, заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню. Кошти будуть використані для постачання Україні 155-мм артилерійських снарядів, а також авіаційних бомб AASM, які використовуються винищувачами Mirage-2000.
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