Зеленський призначив Гнатова новим начальником Генштабу ЗСУ

Андрій Гнатов (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу ЗСУ. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента.

У Генштабі повідомили, що призначення Гнатова відбулося "з метою покращення якості управління військами". В останні місяці він працював заступником начальника ГШ.

Перед новим очільником Генштабу поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі ЗСУ (у тому числі в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури), оперативність в ухваленні та реалізації рішень Ставки верховного головнокомандувача, а також щодо втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами.

Троє офіцерів Сил оборони, які говорили з LIGA.net на умовах анонімності, позитивно оцінили цю кадрову зміну.

ДОВІДКА. Гнатов 2001 року закінчив Харківський інститут танкових військ. З 2016 до 2018 року керував штабом 36 окремої бригади морської піхоти. З 2018 до 2021 року командував цією самою бригадою. У 2022 році очолив штаб і став заступником командувача військ оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ. У червні того самого року отримав звання бригадного генерала та шеврон від Зеленського. Навесні 2023 року Гнатов керував обороною Бахмута.



Гнатов брав участь у формуванні та командуванні українським Корпусом морської піхоти наприкінці 2023 – на початку 2024 років.



Водночас частина громадськості критикує військового. Зокрема, у січні 2025 року журналіст та воєнкор Юрій Бутусов звинувачував Гнатова у втраті контролю над ситуацією на східному фронті, коли той очолював угрупування "Хортиця".

Також голова держави підписав указ про звільнення колишнього начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. Він обіймав цю посаду понад рік – з лютого 2024-го.

Тепер же Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони.

"Новий Генеральний інспектор МО отримав важливі завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі Міноборони з урахуванням його багатого управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах", – пояснили у Генштабі.

24 червня 2024 року Зеленський замінив командувача Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Содоля на Гнатова.

26 лютого 2025-го президент звільнив Гнатова з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Одночасно з цим він керував оперативно-стратегічним угрупованням військ "Хортиця". Після цього військового призначили заступником начальника Генштабу.