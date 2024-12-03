Усе про день 4 грудня: яке церковне свято, день ангела та що не можна робити

Чому свято Варвари таке важливе для українців і що воно означає

4 грудня / Ікона Святої Варвари / Фото: 0352.ua

Церковне свято завтра

Християнська церква в Україні 4 грудня відзначає свято великомучениці Варвари та мучениці Юліанії, а також преподобного Іоана Дамаскіна.

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День великомучениці Варвари

Великомучениця Варвара – одна з найшанованіших християнських жінок-мучениць в Україні. Культ Варвари походить ще з часів Київської Русі, адже тоді частина її мощей була розміщена в Києві. Візантійська княжна з Константинополя, на ім'я Варвара, що вийшла заміж за київського князя, переїхала до Києва і перевезла мощі святої Варвари, оскільки вважала її своєю покровителькою. Вони й зараз є у Володимирському соборі.

Історія життя святої Варвари лягла в основу казки про Рапунцель, оскільки її батько закрив у вежі через її відданість християнству та небажання виходити заміж. Образ мучениці Варвари міцно укорінився в українській культурі. Святу Варвару віками зображали на різноманітних гравюрах, ілюстраціях та фресках. Ікони Варвари полюбляли ставити селяни у своїх хатах. Образ Варвари відтворювався у різноманітних оповіданнях. День Варвари відзначали лише жінки, це свого роду жіночий день, що супроводжувався різноманітними обрядами ворожіння.

День мучениці Юліанії

Мучениця Юліанія була вражена тим, як терпіла муки за християнську віру свята Варвара, коли її заарештували. Вона добровільно вирішила відправитися до в’язниці до Варвари. Юліанія також була християнкою і вирішила прийняти страждання заради Христа. Обох дівчат піддали мукам, а потім стратили через усікновення голови. Сталося це 306 року.

День преподобного Іоана Дамаскіна

Преподобний Іоан Дамаскін – один з найшанованіших святих у православній церкві, богослов та філософ. Іоан служив при дворі арабського візантійського правителя і сам походив з арабської християнської родини. Він змінив свій високий статус та життя при палаці на чернече життя. Після випадку чудо-зцілення, коли йому імператор велів відрубати руку через наклеп, святий молився Діві Марії, а коли прокинувся, його рука приросла назад.

Іоан Дамаскін відправився до монастиря святого Сави. Там він приділяв весь свій час вдосконаленню духовного світу, науці та святому письму. Святий Іоан і так мав дуже високий рівень освіти, адже служив при дворі. Він фактично є отцем православної церкви, і богословська система, що він заклав, стала загальноприйнятою. Він написав дуже багато богословських праць, найвідоміші з них: "Точний виклад православної віри" та "Джерело знання".

За старим церковним Юліанським календарем, що діяв в Україні до 2023 року, 4 грудня відзначалося свято Введення Пресвятої Богородиці в храм. Церковний день, що вшановує подію відведення маленької Діви Марії до храму, де вона лишилася служити Господу. Тепер Введення Богородиці у храм відзначається 21 листопада.

Свято 4 грудня / Святий Іоан Дамаскін / Фото: Релігійно-інформаційна служба України

Міжнародні та державні свята 4 грудня

День ракетних військ і артилерії України – важливий день, що уособлює шанування та подяку військовим, що служать у ракетних та артилерійних військах української армії. Зараз, під час повномасштабної війни проти України, значення армії та роль військових є неоціненними для нашої держави й життя кожного з нас.

– важливий день, що уособлює шанування та подяку військовим, що служать у ракетних та артилерійних військах української армії. Зараз, під час повномасштабної війни проти України, значення армії та роль військових є неоціненними для нашої держави й життя кожного з нас. Всесвітній день охорони дикої природи . Створений у США як нагадування про відповідальність людини перед планетою та природою, що нас оточує. Спонукає кожного замислитися про збереження флори та фауни нашого світу та вживати заходів для підтримки різноманітного життя на нашій планеті.

. Створений у США як нагадування про відповідальність людини перед планетою та природою, що нас оточує. Спонукає кожного замислитися про збереження флори та фауни нашого світу та вживати заходів для підтримки різноманітного життя на нашій планеті. Міжнародний день банків покликаний звернути увагу на роботу працівників банківської сфери та загалом на роль та значення банків у добробуті та покращенні рівня життя та послуг представників різних народів та національності. Свято запроваджено Генеральною Асамблеєю ООН 2019 року.

День ангела та іменини завтра

Відповідно до нового церковного календаря, прийнятого в Україні, 4 грудня свої іменини святкують Іван, Варвара та Юліана.

Що не можна робити 4 грудня: народні прикмети

У цей день триває Різдвяний піст, тож заборонено їсти їжу тваринного походження та вживати алкоголь.

День Варвари завжди шанувався українцями і поміж християнських традицій має і народні звичаї та обряди. Варвара шанувалася як покровителька жіноцтва та рукоділля. Отож до свята влаштовували ярмарки рукоділля та дівочі вечорниці, де можна було вишивати, в’язати тощо. Забороненим на Варвари вважалося:

прати білизну;

місити глину та білити – вважалося гріхом;

прибирати в хаті жінкам або робити якусь важку роботу на подвір’ї.

Народні прикмети на Варвари пов'язані з погодою.