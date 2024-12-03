Все о дне 4 декабря: какой церковный праздник, день ангела и что нельзя делать
4 декабря / Икона Святой Варвары / Фото: 0352.ua
Содержание:
  1. Церковный праздник завтра
    1. День великомученицы Варвары
    2. День мученицы Юлиании
    3. День преподобного Иоанна Дамаскина
  2. Международные и государственные праздники 4 декабря
  3. День ангела и именины завтра
  4. Что нельзя делать 4 декабря: народные приметы

Церковный праздник завтра

Христианская церковь в Украине 4 декабря отмечает праздник великомученицы Варвары и мученицы Юлиании, а также преподобного Иоанна Дамаскина.

День великомученицы Варвары

Великомученица Варвара - одна из самых почитаемых христианских женщин-мучениц в Украине. Культ Варвары происходит еще со времен Киевской Руси, ведь тогда часть ее мощей была размещена в Киеве. Византийская княжна из Константинополя по имени Варвара, вышедшая замуж за киевского князя, переехала в Киев и перевезла мощи святой Варвары, поскольку считала ее своей покровительницей. Они и сейчас покоятся во Владимирском соборе.

История жизни святой Варвары легла в основу сказки о Рапунцель, поскольку ее отец закрыл в башне из-за ее преданности христианству и нежелания выходить замуж. Образ мученицы Варвары прочно укоренился в украинской культуре. Святую Варвару изображали веками на различных гравюрах, иллюстрациях и фресках. Иконы Варвары любили ставить крестьяне в своих домах. Образ Варвары воспроизводился в разных рассказах. День Варвары отмечали только женщины, это своего рода женский день, сопровождавшийся разными обрядами гадания.

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День мученицы Юлиании

Мученица Юлиания была поражена тем, как терпела мучения за христианскую веру святая Варвара, когда ее арестовали. Она добровольно решила отправиться в тюрьму к Варваре. Юлиания тоже была христианкой и решила принять страдания ради Христа. Обеих девушек подвергли мучениям, а затем казнили путем отсечения головы. Случилось это в 306 году.

День преподобного Иоанна Дамаскина

Преподобный Иоанн Дамаскин – один из самых почитаемых святых в православной церкви, богослов и философ. Иоанн служил при дворе арабского византийского правителя и сам происходил из арабской христианской семьи. Он сменил свой высокий статус и жизнь при дворце на монашескую жизнь. После случая чудо-исцеления, когда ему император велел отрубить руку из-за клеветы, святой молился Деве Марии, а когда проснулся, его рука приросла назад.

Иоанн Дамаскин отправился в монастырь святого Саввы. Там он все время уделял совершенствованию духовного мира, науке и священному писанию. Святой Иоанн и так обладал очень высоким уровнем образования, ведь служил при дворе. Он фактически является отцом православной церкви, и богословская система, которую он заложил, стала общепринятой. Он написал очень много богословских трудов, наиболее известные из них: "Точное изложение православной веры" и "Источник знания".

По старому церковному Юлианскому календарю, действовавшему в Украине до 2023 года, 4 декабря отмечался праздник Введения Пресвятой Богородицы в храм. Церковный день, который чествует событие отведения маленькой Девы Марии в храм, где она осталась служить Господу. Теперь Введение Богородицы в храм отмечается 21 ноября.

Все о дне 4 декабря: какой церковный праздник, день ангела и что нельзя делать
Праздник 4 декабря / Святой Иоанн Дамаскин / Фото: Религиозно-информационная служба Украины

Международные и государственные праздники 4 декабря

  • День ракетных войск и артиллерии Украины – важный день, олицетворяющий уважение и благодарность военным, служащим в ракетных и артиллерийских войсках украинской армии. Сейчас, во время полномасштабной войны против Украины, значение армии и роль военных бесценна для нашего государства и жизни каждого из нас.
  • Всемирный день защиты дикой природы. Созданный в США как напоминание об ответственности человека перед планетой и окружающей нас природой. Побуждает каждого задуматься о сохранении флоры и фауны нашего мира и принять меры по поддержке разнообразной жизни на нашей планете.
  • Международный день банков призван обратить внимание на работу работников банковской сферы и в целом на роль и значение банков в благосостоянии и улучшении уровня жизни и услуг представителей разных народов и национальностей. Праздник был введен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году.

День ангела и именины завтра

Согласно новому церковному календарю, принятому в Украине, 4 декабря свои именины празднуют Иван, Варвара и Юлиана.

Что нельзя делать 4 декабря: народные приметы

В этот день продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено есть пищу животного происхождения и употреблять алкоголь.

День Варвары всегда почитался украинцами, и среди христианских традиций есть и народные обычаи и обряды. Варвара почиталась как покровительница женщин и рукоделия. Поэтому к празднику устраивали ярмарки рукоделия и девичьи вечерницы, где можно было вышивать, вязать и т.п. Запретным на Варвары считалось:

  • стирать белье;
  • месить глину и белить – считалось грехом;
  • убирать в доме женщинам или делать какую-нибудь тяжелую работу во дворе.

Народные приметы на Варвары связаны с погодой.

  • Если на Варвары небо звездное – ждать морозов.
  • Если небо тусклое и облачное, вскоре будет оттепель.
  • Если закат красный, следующий день будет солнечным.
  • Если на Варвары холодная погода, то будет долго держаться.
  • Если к вечеру облачно, то скоро будет снегопад.
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