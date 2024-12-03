Все о дне 4 декабря: какой церковный праздник, день ангела и что нельзя делать

Почему праздник Варвары так важен для украинцев и что он означает

4 декабря / Икона Святой Варвары / Фото: 0352.ua

Церковный праздник завтра

Христианская церковь в Украине 4 декабря отмечает праздник великомученицы Варвары и мученицы Юлиании, а также преподобного Иоанна Дамаскина.

День великомученицы Варвары

Великомученица Варвара - одна из самых почитаемых христианских женщин-мучениц в Украине. Культ Варвары происходит еще со времен Киевской Руси, ведь тогда часть ее мощей была размещена в Киеве. Византийская княжна из Константинополя по имени Варвара, вышедшая замуж за киевского князя, переехала в Киев и перевезла мощи святой Варвары, поскольку считала ее своей покровительницей. Они и сейчас покоятся во Владимирском соборе.

История жизни святой Варвары легла в основу сказки о Рапунцель, поскольку ее отец закрыл в башне из-за ее преданности христианству и нежелания выходить замуж. Образ мученицы Варвары прочно укоренился в украинской культуре. Святую Варвару изображали веками на различных гравюрах, иллюстрациях и фресках. Иконы Варвары любили ставить крестьяне в своих домах. Образ Варвары воспроизводился в разных рассказах. День Варвары отмечали только женщины, это своего рода женский день, сопровождавшийся разными обрядами гадания.

День мученицы Юлиании

Мученица Юлиания была поражена тем, как терпела мучения за христианскую веру святая Варвара, когда ее арестовали. Она добровольно решила отправиться в тюрьму к Варваре. Юлиания тоже была христианкой и решила принять страдания ради Христа. Обеих девушек подвергли мучениям, а затем казнили путем отсечения головы. Случилось это в 306 году.

День преподобного Иоанна Дамаскина

Преподобный Иоанн Дамаскин – один из самых почитаемых святых в православной церкви, богослов и философ. Иоанн служил при дворе арабского византийского правителя и сам происходил из арабской христианской семьи. Он сменил свой высокий статус и жизнь при дворце на монашескую жизнь. После случая чудо-исцеления, когда ему император велел отрубить руку из-за клеветы, святой молился Деве Марии, а когда проснулся, его рука приросла назад.

Иоанн Дамаскин отправился в монастырь святого Саввы. Там он все время уделял совершенствованию духовного мира, науке и священному писанию. Святой Иоанн и так обладал очень высоким уровнем образования, ведь служил при дворе. Он фактически является отцом православной церкви, и богословская система, которую он заложил, стала общепринятой. Он написал очень много богословских трудов, наиболее известные из них: "Точное изложение православной веры" и "Источник знания".

По старому церковному Юлианскому календарю, действовавшему в Украине до 2023 года, 4 декабря отмечался праздник Введения Пресвятой Богородицы в храм. Церковный день, который чествует событие отведения маленькой Девы Марии в храм, где она осталась служить Господу. Теперь Введение Богородицы в храм отмечается 21 ноября.

Праздник 4 декабря / Святой Иоанн Дамаскин / Фото: Религиозно-информационная служба Украины

Международные и государственные праздники 4 декабря

День ракетных войск и артиллерии Украины – важный день, олицетворяющий уважение и благодарность военным, служащим в ракетных и артиллерийских войсках украинской армии. Сейчас, во время полномасштабной войны против Украины, значение армии и роль военных бесценна для нашего государства и жизни каждого из нас.

– важный день, олицетворяющий уважение и благодарность военным, служащим в ракетных и артиллерийских войсках украинской армии. Сейчас, во время полномасштабной войны против Украины, значение армии и роль военных бесценна для нашего государства и жизни каждого из нас. Всемирный день защиты дикой природы . Созданный в США как напоминание об ответственности человека перед планетой и окружающей нас природой. Побуждает каждого задуматься о сохранении флоры и фауны нашего мира и принять меры по поддержке разнообразной жизни на нашей планете.

. Созданный в США как напоминание об ответственности человека перед планетой и окружающей нас природой. Побуждает каждого задуматься о сохранении флоры и фауны нашего мира и принять меры по поддержке разнообразной жизни на нашей планете. Международный день банков призван обратить внимание на работу работников банковской сферы и в целом на роль и значение банков в благосостоянии и улучшении уровня жизни и услуг представителей разных народов и национальностей. Праздник был введен Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году.

День ангела и именины завтра

Согласно новому церковному календарю, принятому в Украине, 4 декабря свои именины празднуют Иван, Варвара и Юлиана.

Что нельзя делать 4 декабря: народные приметы

В этот день продолжается Рождественский пост, поэтому запрещено есть пищу животного происхождения и употреблять алкоголь.

День Варвары всегда почитался украинцами, и среди христианских традиций есть и народные обычаи и обряды. Варвара почиталась как покровительница женщин и рукоделия. Поэтому к празднику устраивали ярмарки рукоделия и девичьи вечерницы, где можно было вышивать, вязать и т.п. Запретным на Варвары считалось:

стирать белье;

месить глину и белить – считалось грехом;

убирать в доме женщинам или делать какую-нибудь тяжелую работу во дворе.

Народные приметы на Варвары связаны с погодой.