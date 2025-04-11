10 головних новин України та світу на 21:00 11 квітня
- Україна отримає від "Рамштайну" рекордні 21 млрд євро військової допомоги. На засіданні у форматі "Рамштайн" 11 квітня оголосили про рекордний обсяг допомоги Україні — понад 21 млрд євро (близько $23,85 млрд). Про це на пресконференції заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
- Британія розглядає п'ятирічний план розміщення контингенту в Україні. Велика Британія розглядає можливість розміщення іноземних військ в Україні на п’ять років відповідно до планів, які обговорюють союзники "коаліції охочих", повідомляє The Telegraph.
- Чотири системи IRIS-T та снаряди. Пісторіус анонсував нову військову допомогу Україні. Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть зокрема чотири додаткові системи протиповітряної оборони IRIS-T. Про це оголосив глава Міноборони країни Борис Пісторіус перед засіданням "Рамштайну".
- Зеленський на "Рамштайні": У вільного світу є 10 систем Patriot, які потрібні Україні. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні 10 систем протиповітряної оборони Patriot. Про це він заявив під час онлайн-виступу на "Рамштайні".
- Зеленський: Ми готові купити у Штатів додаткові системи ППО, говорив про це з Трампом. Україна готова купити у Сполучених Штатів додаткові системи протиповітряної оборони, президент Зеленський обговорював це з американським колегою Дональдом Трампом.
- Німеччина та ще 10 країн створили "коаліцію РЕБ" для України. Німеччина заявила про створення "коаліції радіоелектронної боротьби" для України у межах чергового "Рамштайну".
- Трамп про мир: Росія повинна почати рухатися. Президент США Дональд Трамп заявив, що "Росія повинна почати рухатися" у контексті закінчення війни проти України. Голова Штатів зазначив, що "занадто багато людей гине" у цій "жахливій та безглуздій війні".
- "Я простий хлопець з Чернігова". Насіров вперше прокоментував скандал із мобілізацією. Ексглава Державної фіскальної служби Роман Насіров, фігурант двох корупційних справ, прокоментував скандал довкола свої невдалої спроби мобілізуватись. Він запевняє, що справді хотів долучитись до війська, а звинувачення у двох провадженнях вважає "безпідставними".
- Карасьов, Бардаш, Жарких та топпропагандисти РФ: Зеленський ввів нові санкції. Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення у дію нових санкцій Ради національної безпеки та оборони проти російських пропагандистських організацій, серед яких проєкти екснардепа від забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука.
- Китай поставив крапку в війні мит зі США. Підвищив ставку до 125% і більше не буде. Митно-тарифна комісія Державної ради Китаю знову підвищила мита на імпортні товари, що походять зі США, у відповідь на підвищення американських мит Трампом. Про це повідомляється на сайті китайського Міністерства фінансів.
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