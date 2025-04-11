10 главных новостей Украины и мира на 21:00 11 апреля
- Украина получит от "Рамштайна" рекордные 21 млрд евро военной помощи. На заседании в формате "Рамштайн" 11 апреля объявили о рекордном объеме помощи Украине – более 21 млрд евро (около $23,85 млрд). Об этом на пресс-конференции заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
- Британия рассматривает пятилетний план размещения контингента в Украине. Великобритания рассматривает возможность размещения иностранных войск в Украине на пять лет в соответствии с планами, обсуждаемыми союзниками "коалиции желающих", сообщает The Telegraph.
- Четыре системы IRIS-T и снаряды. Писториус анонсировал новую военную помощь Украине. Германия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдут четыре дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом объявил глава Минобороны страны Борис Писториус перед заседанием "Рамштайна".
- Зеленский на "Рамштайне": У свободного мира есть 10 систем Patriot, которые нужны Украине. Президент Владимир Зеленский призвал партнеров предоставить Украине 10 систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом он заявил во время онлайн-выступления на "Рамштайне".
- Зеленский: Мы готовы купить у Штатов дополнительные системы ПВО, говорил об этом с Трампом. Украина готова купить у Соединенных Штатов дополнительные системы противовоздушной обороны, президент Зеленский обсуждал это с американским коллегой Дональдом Трампом.
- Германия и еще 10 стран создали "коалицию РЭБ" для Украины. Германия заявила о создании "коалиции радиоэлектронной борьбы" для Украины в рамках очередного "Рамштайна".
- Трамп о мире: Россия должна начать двигаться. Президент США Дональд Трамп заявил, что "Россия должна начать двигаться" в контексте окончания войны против Украины. Глава Штатов отметил, что "слишком много людей гибнет" в этой "ужасной и бессмысленной войне".
- "Я простой парень из Чернигова". Насиров впервые прокомментировал скандал с мобилизацией. Экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, фигурант двух коррупционных дел, прокомментировал скандал вокруг своей неудачной попытки мобилизоваться. Он уверяет, что действительно хотел присоединиться к армии, а обвинения в двух производствах считает "безосновательными".
- Карасев, Бардаш, Жарких и топ-пропагандисты РФ: Зеленский ввел новые санкции. Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие новых санкций Совета национальной безопасности и обороны против российских пропагандистских организаций, среди которых проекты экс-нардепа от запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука.
- Китай поставил точку в войне пошлин из США. Повысил ставку до 125% и больше не будет. Таможенно-тарифная комиссия Государственного совета Китая вновь повысила пошлины на импортные товары, происходящие из США, в ответ на повышение американских пошлин Трампом. Об этом сообщается на сайте китайского Министерства финансов.
Читайте также главные тексты дня:
"Новые" Искандеры и старые Patriot: как Россия обходит защиту и кто может помочь Украине
Скважина на каждой ферме. Почему Украина обогнала Польшу с биометаном
Что такое попкорновая болезнь и как "одноразки" убивают легкие школьников: правда о вейпинге
Решила немного назло всему миру: Елизавета Татарина об открытии кафе мечты в Лондоне
200 миллионов счетов. Сколько украинцы открыли банковских карт
Опыт против предубеждения: как 52-летняя Татьяна Лукьянова нашла работу мечты в международной компании
Хочешь люкс – плати за мечту. Разбираем, что стоит за ценой люксовых украшений
Режиссер Флориан Похлатко – если можно разрушить мир за два поколения, можно и отстроить за два