Атака "шахедами": на Полтавщині є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт

За даними Полтавської ОВА, унаслідок атаки ніхто не постраждав

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 30 березня російські "шахеди" атакували, зокрема, Полтавську область, внаслідок чого зафіксовані влучання в об'єкт інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін.

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"Неспокійна ніч на Полтавщині. Ворог вчергове атакував нашу область БпЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району", — написав він.

За даними ОВА, унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Сьогодні сили ППО збили дев'ять із 12 "шахедів" у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей – під прицілом росіян знову була енергетична інфраструктура.

Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.

Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Президент Зеленський заявив, що цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.

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