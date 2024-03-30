Атака "шахедами": на Полтавщині є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт
У ніч проти 30 березня російські "шахеди" атакували, зокрема, Полтавську область, внаслідок чого зафіксовані влучання в об'єкт інфраструктури. Про це повідомив керівник ОВА Філіп Пронін.
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"Неспокійна ніч на Полтавщині. Ворог вчергове атакував нашу область БпЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району", — написав він.
За даними ОВА, унаслідок атаки ніхто не постраждав.
Сьогодні сили ППО збили дев'ять із 12 "шахедів" у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей – під прицілом росіян знову була енергетична інфраструктура.
- Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.
- Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.
- Президент Зеленський заявив, що цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.
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