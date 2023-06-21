Буданов про вибухи на території РФ: Дрони над Кремлем показали, що їхня оборона — бутафорія

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що удари дронів по Кремлю показали, що оборона РФ — це бутафорія. Про це він повідомив у коментарі журналу The Economist.

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Видання пише, що Україна офіційно не підтверджувала свою причетність до операцій на території Росії, проте Буданов "майже не поважає офіційну двозначність".

"Ми на війні. Дрони над Кремлем показали світові, що російська оборона — лише потьомкінське село", — заявив начальник ГУР.

За словами оперативника розвідки на ім'я Олег, під керівництвом Буданова ГУР стало "сміливим і автономним органом, який б'є вище за свою вагу".

Він зазначив, що попри те, що генерал є "майстром інтелектуальних ігор у зовнішньому світі", головний розвідник ніколи не поширював це на колег.

"Розуміє, що обманювати ошуканців не можна", — заявив оперативник.

3 травня 2023 року у Путіна заявили, що нібито два безпілотники атакували резиденцію диктатора в Кремлі, горів дах Сенатського палацу. Президент Зеленський відповів на звинувачення: Україна не атакувала Путіна чи Москву, а з диктатором розбереться трибунал.

Буданов розповів, що по будівлі ГУР було націлено два ракетні удари росіян, останній – у травні 2023 року.

Очільник ГУР вийшов у прямий етер та прокоментував дезінформацію РФ про свою смерть або поранення: "недопрацьовані фейки".

Буданов повідомив, що окупанти могли замінувати охолоджувач Запорізької атомної електростанції.

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