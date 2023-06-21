Буданов о взрывах на территории РФ: Дроны над Кремлем показали, что их оборона — бутафория

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что удары дронов по Кремлю показали, что оборона РФ — это бутафория. Об этом он сообщил в комментарии журналу The Economist.

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Издание пишет, что Украина официально не подтверждал свою причастность к операциям на территории России, однако Буданов "почти не уважает официальную двусмысленность".

"Мы на войне. Дроны над Кремлем показали миру, что российская оборона — всего лишь потемкинская деревня", — заявил начальник ГУР.

По словам оперативника разведки по имени Олег, под руководством Буданова ГУР стало "смелым и автономным органом, который бьет выше своего веса".

Он отметил, что несмотря на то, что генерал является "мастером интеллектуальных игр во внешнем мире", главный разведчик никогда не распространял это на коллег.

"Понимает, что обманывать обманщиков нельзя", — заявил оперативник.

3 мая 2023 года у Путина заявили, что якобы два беспилотника атаковали резиденцию диктатора в Кремле, горела крыша Сенатского дворца. Президент Зеленский ответил на обвинения: Украина не атаковала Путина или Москву, а с диктатором разберется трибунал.

Буданов рассказал, что по зданию ГУР было нацелено два ракетных удара россиян, последний – в мае 2023 года.

Глава ГУР вышел в прямой эфир и прокомментировал дезинформацию РФ о своей смерти или ранении: "недоработанные фейки".

Буданов сообщил, что оккупанты могли заминировать охладитель Запорожской атомной электростанции.

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