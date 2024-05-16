Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 16 травня

США готують ще один пакет терміново необхідної допомоги для України, Збройні Сили України зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у Вовчанську

Вовчанськ. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

1. США готують ще один пакет терміново необхідної допомоги для України. Сполучені Штати готують для України ще один пакет терміново необхідної допомоги. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр (детальніше).

2. Захисники зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у Вовчанську – Генштаб. Сили оборони зірвали плани росіян максимально вклинитися й закріпитися у міську забудову Вовчанська Харківської області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ (детальніше).

3. З 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію: відповіді Міноборони на ключові питання. Усі категорії чоловіків, зокрема й обмежено придатні, мають оновити свої дані у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки після того, як закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня. Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів про ключові питання, що стосуються нового закону (детальніше).

4. На півночі Вовчанська росіяни розстріляли цивільних, жителів беруть у полон – МВС. У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть у полон цивільних мешканців. Також відомо про перші розстріли цивільних загарбниками (детальніше).

5. Е-кабінет призовника. В Міноборони розповіли про головне побоювання в роботі застосунку. Електронний кабінет військовозобов'язаних має запрацювати вже 18 травня. Найголовніші ризики, що через завелике навантаження від охочих оновити дані застосунок може "лягти". Також його роботі можуть завадити хакерські атаки Росії. Однак над усуненням цих питань в уряді працюють. Про це повідомили у Міноборони у відповідь на запит LIGA.net (детальніше).

6. Зеленський зібрав Ставку у Харкові: Підрозділи посилюються, визначено план дій. Президент Володимир Зеленський провів у Харкові засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорювалась поточна ситуація на напрямку, а також подальші плани росіян. Про це повідомила пресслужба Офісу президента (детальніше).

7. Дрони військової розвідки атакували оборонний завод у російській Тулі – джерело. У ніч проти 16 травня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували оборонне підприємство в російській Тулі. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Силах безпеки й оборони (детальніше).

8. Росіяни вдарили касетними боєприпасами по Вовчанській громаді, поранено голову міської адміністрації. Вдень 16 травня росіяни обстріляли одне із сіл Вовчанської громади. Внаслідок атаки поранень зазнав начальник Вовчанської міської військової адміністрації. Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і Національна поліція Харківської області (детальніше).

9. Роберта Фіцо прооперували, загрози життю вже немає – віцепрем'єр. Після замаху операція словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо пройшла добре – його життю нічого не загрожує, повідомив заступник урядовця Томаш Тараба. Про це він заявив пізно ввечері 15 травня у коментарі BBC (детальніше).

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