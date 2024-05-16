Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 16 мая

США готовят еще один пакет срочно необходимой помощи для Украины, ВСУ сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в Волчанске

Волчанск. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

1. США готовят еще один пакет срочно необходимой помощи для Украины. Соединенные Штаты готовят Украине еще один пакет срочно необходимой помощи. Об этом во время брифинга сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер (подробнее).

2. Защитники сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в Волчанске – Генштаб. Силы обороны сорвали планы россиян максимально вклиниться и закрепиться в городской застройке Волчанска Харьковской области, сообщает Генеральный штаб ВСУ (подробнее).

3. С 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации: ответы Минобороны на ключевые вопросы. Все категории мужчин, в том числе ограниченно пригодные, должны обновить свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки после вступления в силу закона о мобилизации с 18 мая. Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал о ключевых вопросах, касающихся нового закона (подробнее).

4. На севере Волчанска россияне расстреляли гражданских, жителей берут в плен – МВД. В северной части Волчанска, где идут активные боевые действия, российские военные берут в плен гражданских жителей. Также известно о первых расстрелах гражданских захватчиками (подробнее).

5. Е-кабинет призывника. В Минобороны рассказали о главном опасении в работе приложения. Электронный кабинет военнообязанных должен заработать уже 18 мая. Самые главные риски, что из-за слишком большой нагрузки от желающих обновить данные приложение может "лечь". Также его работе могут помешать хакерские атаки России. Однако над устранением этих вопросов в правительстве работают. Об этом сообщили в Минобороны в ответ на запрос LIGA.net (подробнее).

6. Зеленский собрал Ставку в Харькове: Подразделения усиливаются, определен план действий. Президент Владимир Зеленский провел в Харькове заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась текущая ситуация на направлении, а также дальнейшие планы россиян. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента (подробнее).

7. Дроны военной разведки атаковали оборонительный завод в российской Туле – источник. В ночь на 16 мая беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны атаковали оборонное предприятие в российской Туле. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Силах безопасности и обороны (подробнее).

8. Россияне ударили кассетными боеприпасами по Волчанской общине, ранен глава городской администрации. Днем 16 мая россияне обстреляли одно из сел Волчанской общины. В результате атаки ранения получил начальник Волчанской городской военной администрации. Об этом сообщили глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов и Национальная полиция Харьковской области (подробнее).

9. Роберта Фицо прооперировали, угрозы жизни уже нет – вице-премьер. После покушения операция словацкого премьер-министра Роберта Фицо прошла хорошо – его жизни ничего не угрожает, сообщил заместитель чиновника Томаш Тараба. Об этом он заявил поздно вечером 15 мая в комментарии BBC (подробнее).

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