Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 21 червня

1. Повітряні сили: Українська ППО збила шість "шахедів" на Хмельниччині. Вночі 21 червня Росія випустила по Україні з північного напрямку шість дронів-камікадзе Shahed, українській протиповітряній обороні вдалося збити всі безпілотники (детальніше).

2. Пентагон переоцінив військову допомогу Україні на $6,2 млрд. На ці гроші буде ще зброя. Міністерство оборони США виявило, що переоцінило надану Україні військову допомогу на $6,2 млрд. На ці гроші буде закуплено додаткові озброєння для ЗСУ (детальніше).

3. Генштаб: Сили оборони наступають на Мелітополь та Бердянськ, є успіх під Лиманом. Ворог зосередив основні зусилля на обороні та недопущенні просування Сил оборони, використовує резерви, намагається відновити втрачене положення (детальніше).

4. Британія готує для України понад $3 млрд на три роки. Велика Британія оголосила про трирічний пакет фінансової допомоги Україні, який сама називає знаковим (детальніше).

5. "Титан". Літак-розвідник почув "звуки стукоту" в товщі океану, але час на пошуки спливає. Гідроакустичні буї, розкидані вчора в районі пошуків зниклого глибоководного батискафа "Титан", нібито вловили "звуки стуку", які повторювалися. За даними CNN, у внутрішній записці Міністерства внутрішньої безпеки США говориться, що кожні 30 хвилин канадський розвідлітак P-8 Poseidon реєстрував ці звуки (детальніше).

6. Пентагон замовив ракети AMRAAM на $1,1 млрд. Планують продати зокрема Україні – відео. Міністерство оборони США замовило в оборонного підприємства Raytheon Missiles and Defense ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AMRAAM, які планують продати зокрема й Україні. Контракт укладено на $1,1 млрд (детальніше).

7. Блінкен пообіцяв Україні $1,3 млрд на енергосистему та інфраструктуру. Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про рішення американського уряду виділити Україні $1,3 млрд на ремонт енергосистеми та розвиток інфраструктури (детальніше).

8. Німеччина передала ЗСУ високоточні боєприпаси. Ймовірно, йдеться про Vulcano або SMArt 155. Уряд Німеччини передав Силам оборони України неназвану кількість високоточних артилерійських боєприпасів калібру 155 мм та ще тисячу "звичайних" снарядів (детальніше).

9. Євросоюз погодив 11-й пакет санкцій проти Росії. Посли країн Європейського Союзу у середу, 21 червня, погодили новий, 11-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її повномасштабну агресію проти України (детальніше).

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