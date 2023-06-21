Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 июня

1. Воздушные силы: Украинская ПВО сбила шесть "шахедов" в Хмельницкой области. Ночью 21 июня Россия выпустила по Украине с северного направления шесть дронов-камикадзе Shahed, украинской противовоздушной обороне удалось сбить все беспилотники (подробнее).

2. Пентагон переоценил военную помощь Украине на $6,2 млрд. На эти деньги будет еще оружие. Министерство обороны США обнаружило, что переоценило предоставленную Украине военную помощь на $6,2 млрд. На эти деньги будут закуплены дополнительные вооружения для ВСУ (подробнее).

3. Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, есть успех под Лиманом. Враг сосредоточил основные усилия на обороне и недопущении продвижения Сил обороны, использует резервы, пытается восстановить утраченное положение (подробнее).

4. Британия готовит для Украины более $3 млрд на три года. Великобритания объявила о трехлетнем пакете финансовой помощи Украине, который сама называет знаковым (подробнее).

5. "Титан". Самолет-разведчик услышал "звуки стука" в толще океана, но время на поиски истекает. Гидроакустические буи, разбросанные вчера в районе поисков пропавшего глубоководного батискафа "Титан", якобы уловили "повторяющиеся звуки стука". По данным CNN, во внутренней записке Министерства внутренней безопасности США говорится, что каждые 30 минут канадский разведсамолет P-8 Poseidon регистрировал эти звуки (подробнее).

6. Пентагон заказал ракеты AMRAAM на $1,1 млрд. Планируют продать в частности Украине – видео. Министерство обороны США заказало у оборонного предприятия Raytheon Missiles and Defense ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM, которые планируют продать в том числе Украине. Контракт заключен на $1,1 млрд (подробнее).

7. Блинкен пообещал Украине $1,3 млрд на энергосистему и инфраструктуру. Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о решении американского правительства выделить Украине $1,3 млрд на ремонт энергосистемы и развитие инфраструктуры (подробнее).

8. Германия передала ВСУ высокоточные боеприпасы. Вероятно, речь идет о Vulcano или SMArt 155. Правительство Германии передало Силам обороны Украины неназванное количество высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и еще тысячу "обычных" снарядов (подробнее).

9. Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций против России. Послы стран Европейского Союза в среду, 21 июня, согласовали новый, 11-й пакет санкций против России в ответ на ее полномасштабную агрессию против Украины (подробнее).

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