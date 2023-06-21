UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 июня

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 июня - Фото
Фото - Генеральный штаб ВСУ

1. Воздушные силы: Украинская ПВО сбила шесть "шахедов" в Хмельницкой области. Ночью 21 июня Россия выпустила по Украине с северного направления шесть дронов-камикадзе Shahed, украинской противовоздушной обороне удалось сбить все беспилотники (подробнее).

2. Пентагон переоценил военную помощь Украине на $6,2 млрд. На эти деньги будет еще оружие. Министерство обороны США обнаружило, что переоценило предоставленную Украине военную помощь на $6,2 млрд. На эти деньги будут закуплены дополнительные вооружения для ВСУ (подробнее).

3. Генштаб: Силы обороны наступают на Мелитополь и Бердянск, есть успех под Лиманом. Враг сосредоточил основные усилия на обороне и недопущении продвижения Сил обороны, использует резервы, пытается восстановить утраченное положение (подробнее).

4. Британия готовит для Украины более $3 млрд на три года. Великобритания объявила о трехлетнем пакете финансовой помощи Украине, который сама называет знаковым (подробнее).

5. "Титан". Самолет-разведчик услышал "звуки стука" в толще океана, но время на поиски истекает. Гидроакустические буи, разбросанные вчера в районе поисков пропавшего глубоководного батискафа "Титан", якобы уловили "повторяющиеся звуки стука". По данным CNN, во внутренней записке Министерства внутренней безопасности США говорится, что каждые 30 минут канадский разведсамолет P-8 Poseidon регистрировал эти звуки (подробнее).

6. Пентагон заказал ракеты AMRAAM на $1,1 млрд. Планируют продать в частности Украине – видео. Министерство обороны США заказало у оборонного предприятия Raytheon Missiles and Defense ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AMRAAM, которые планируют продать в том числе Украине. Контракт заключен на $1,1 млрд (подробнее).

7. Блинкен пообещал Украине $1,3 млрд на энергосистему и инфраструктуру. Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о решении американского правительства выделить Украине $1,3 млрд на ремонт энергосистемы и развитие инфраструктуры (подробнее).

8. Германия передала ВСУ высокоточные боеприпасы. Вероятно, речь идет о Vulcano или SMArt 155. Правительство Германии передало Силам обороны Украины неназванное количество высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и еще тысячу "обычных" снарядов (подробнее).

9. Евросоюз согласовал 11-й пакет санкций против России. Послы стран Европейского Союза в среду, 21 июня, согласовали новый, 11-й пакет санкций против России в ответ на ее полномасштабную агрессию против Украины (подробнее).

Читайте также тексты дня:

Россия заминировала Запорожскую АЭС. Возможные последствия и как спастись: инструкция

Война за яблоки. Apple судится с фермерами за изображение фруктов – и непонятно зачем

Последствия падения вражеской ракеты – разбор экотеррора РФ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 