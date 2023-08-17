Ігнат: Вже очевидно, що ми не зможемо захищати Україну літаками F-16 цієї осені та взимку
У найближчі осінь та зиму Повітряні сили ЗСУ не зможуть захищати Україну за допомогою літаків F-16. Про це сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"На жаль, ми вже очевидно, що не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені та зими цієї, тому що... На цей літак були великі надії, що справді він стане системою протиповітряної оборони, і зможе захистити нас від ракетного та дронового тероризму Росії", – сказав Ігнат.
Він додав, що питання про навчання українського персоналу (пілотів, інженерів) вже зрушило з місця.
"Ми розуміємо, що наші льотчики десь найближчим часом будуть навчатися в країнах, які є членами авіаційної коаліції", – сказав спікер Повітряних сил.
Він наголосив, що водночас проводиться посилення системи ППО – на різних напрямках з'являються надані союзниками системи ППО малого радіусу та додаткові пускові установки.
Після політичного рішення союзників про передачу Україні літаків F-16 були сподівання, що навчання льотчиків та інженерів розпочнеться до 1 липня, а перші західні винищувачі з'являться в українському небі вже на початку осені.
- 1 липня 2023 року президент Зеленський заявив, що деякі партнери затягують питання з тренуванням льотчиків на F-16 та з подальшою передачею ЗСУ авіації, оскільки досі немає графіків навчальних місій.
- 11 липня в МО повідомили, що коаліцію з підготовки льотчиків та персоналу для винищувачів F-16 офіційно сформовано.
- 2 серпня CNN повідомив, що США поки що не отримали від європартнерів остаточного плану навчання на F-16.
- За словами спікера Повітряних сил, "десятки" льотчиків уже готові розпочати тренування за кордоном.
- Україна розраховує на кілька десятків літаків.
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