RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ігнат: Вже очевидно, що ми не зможемо захищати Україну літаками F-16 цієї осені та взимку

Этот материал также доступен на русском
17.08.2023, 06:26
Ігнат: Вже очевидно, що ми не зможемо захищати Україну літаками F-16 цієї осені та взимку - Фото
Юрій Ігнат (Скриншот відео)

У найближчі осінь та зиму Повітряні сили ЗСУ не зможуть захищати Україну за допомогою літаків F-16. Про це сказав речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"На жаль, ми вже очевидно, що не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені та зими цієї, тому що... На цей літак були великі надії, що справді він стане системою протиповітряної оборони, і зможе захистити нас від ракетного та дронового тероризму Росії", – сказав Ігнат.

Він додав, що питання про навчання українського персоналу (пілотів, інженерів) вже зрушило з місця. 

"Ми розуміємо, що наші льотчики десь найближчим часом будуть навчатися в країнах, які є членами авіаційної коаліції", – сказав спікер Повітряних сил. 

Він наголосив, що водночас проводиться посилення системи ППО – на різних напрямках з'являються надані союзниками системи ППО малого радіусу та додаткові пускові установки.

Після політичного рішення союзників про передачу Україні літаків F-16 були сподівання, що навчання льотчиків та інженерів розпочнеться до 1 липня, а перші західні винищувачі з'являться в українському небі вже на початку осені.

Читайте також: З F-16 було б простіше, але наступ ЗСУ може бути успішним і без них – NYT

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаповітряні силиппоЮрій ІгнатF-16
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 