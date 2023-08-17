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Игнат: Уже очевидно, что мы не сможем защищать Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2023, 06:26
Игнат: Уже очевидно, что мы не сможем защищать Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой - Фото
Юрий Игнат (Скриншот видео)

Ближайшими осенью и зимой Воздушные силы ВСУ не смогут защищать Украину с помощью самолетов F-16. Об этом сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"К сожалению, мы, уже очевидно, что не сможем защитить Украину самолетами F-16 в течение осени и зимы этой, потому что... На этот самолет были большие надежды, что действительно он станет системой противовоздушной обороны, и сможет защитить нас от ракетного и дронового терроризма России", – сказал Игнат.

Он добавил, что вопрос об обучении украинского персонала (пилотов, инженеров) уже сдвинулся с места. 

"Мы понимаем, что будут наши летчики где-то в ближайшее время учиться в странах, которые являются членами авиационной коалиции", – сказал спикер Воздушных сил. 

Он подчеркнул, что вместе с тем проводится усиление системы ПВО – на разных направлениях появляются предоставленные союзниками системы ПВО малого радиуса и дополнительные пусковые установки.

После политического решения союзников о передаче Украине самолетов F-16 были надежды, что обучение летчиков и инженеров начнется до 1 июля, а первые западные истребители появятся в украинском небе уже в начале осени.

Читайте также: С F-16 было бы проще, но наступление ВСУ может быть успешным и без них – NYT

Наталья Медведева
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войнапвоf-16воздушные силыЮрий Игнат
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