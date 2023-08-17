Игнат: Уже очевидно, что мы не сможем защищать Украину самолетами F-16 этой осенью и зимой
Ближайшими осенью и зимой Воздушные силы ВСУ не смогут защищать Украину с помощью самолетов F-16. Об этом сказал спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"К сожалению, мы, уже очевидно, что не сможем защитить Украину самолетами F-16 в течение осени и зимы этой, потому что... На этот самолет были большие надежды, что действительно он станет системой противовоздушной обороны, и сможет защитить нас от ракетного и дронового терроризма России", – сказал Игнат.
Он добавил, что вопрос об обучении украинского персонала (пилотов, инженеров) уже сдвинулся с места.
"Мы понимаем, что будут наши летчики где-то в ближайшее время учиться в странах, которые являются членами авиационной коалиции", – сказал спикер Воздушных сил.
Он подчеркнул, что вместе с тем проводится усиление системы ПВО – на разных направлениях появляются предоставленные союзниками системы ПВО малого радиуса и дополнительные пусковые установки.
После политического решения союзников о передаче Украине самолетов F-16 были надежды, что обучение летчиков и инженеров начнется до 1 июля, а первые западные истребители появятся в украинском небе уже в начале осени.
- 1 июля 2023 года президент Зеленский заявил, что некоторые партнеры затягивают вопросы с тренировкой летчиков на F-16 и с последующей передачей ВСУ авиации, поскольку до сих пор нет графиков обучающих миссий.
- 11 июля в МО сообщили, что коалиция по подготовке летчиков и персонала для истребителей F-16 официально сформирована.
- 2 августа CNN сообщил, что США пока не получили от европартнеров окончательного плана обучения на F-16.
- По словам спикера Воздушных сил, "десятки" летчиков уже готовы приступить к тренировкам за рубежом.
- Украина рассчитывает на несколько десятков самолетов.
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