"Квартал 95" вибачився за жарт про Фаріон, але запевняє, що не має впливу на трансляції

Через кілька тижнів після резонансу через мапу України нібито без Криму "Квартал 95" потрапив у новий скандал

Ірина Фаріон (Фото: Telegram Садового)

Студія "Квартал 95" вибачилась за трансляцію тогорічного випуску, в якому був жарт про нині вже загиблу від пострілу в голову політикиню, членкиню Всеукраїнського об’єднання "Свобода" і мовознавицю Ірину Фаріон.

Проєкт "Говорить великий Львів", створений на телеканалі НТА, звернув увагу на трансляцію 29 грудня випуску "Кварталу 95" однорічної давнини, в якому тоді висміювали тренд у TikTok"вогник-вогник, жарко-жарко, ґ-ґ-ґ". Юрій Ткач, коментуючи дії блогерки, сказав: "Якби Арестович і Фаріон були разом – оце було б їхньою донькою".

Однопартієць Фаріон, командир батальйону "Свобода" Петро Кузик назвав "Квартал 95" "тваринами": "Ви не заслуговуєте ні поваги, ні людського ставлення! Ірину Дмитрівну Фаріон вбили за українську мову, за українську позицію! Знущання над загиблими українцями вам не пробачать!"

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Лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявив, що можна мати політичних опонентів, критикувати і навіть іронізувати над ними, але те, що "витворила" студія "Квартал 95", – "абсолютно поза межами моралі і людяності".

Він зажадав вибачень перед українцями, донькою Фаріон, вдовою загиблого воїна Софією Семчишин.

Також Тягнибок додав, що адвокатка доньки Фаріон вже скерувала заяву до найвищих органів законодавчої, виконавчої та судової влади з вимогою покарати винних, вибачитися та домогтися видалення з публічного простору "всіх знущальних матеріалів" про загиблу.

Вдень 31 грудня "Квартал 95" опублікував вибачення перед родиною Фаріон, друзями та усіма, кого це могло зачепити та образити.

В студії наголосили, що випуск був архівним, і, "на жаль, у ньому залишився жарт, який не мав потрапити в ефір".

"Ми не маємо впливу на те, які випуски обирають для повторного показу, оскільки цей процес контролює виключно телевізійний канал", – запевняють у "Кварталі".

Втім погоджуються, що залишати жарти про людину, яка трагічно загинула, "абсолютно неприйнятно за будь-яких обставин, навіть якщо йдеться про старий випуск".

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