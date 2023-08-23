Місце Суровікіна посів його перший заступник, відповідальний за удари по Україні – росЗМІ
Російські пропагандистські ЗМІ, підпорядковані Кремлю, підтверджують звільнення з посади головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Сергія Суровікіна. На посаду тимчасово виконуючого обов'язки призначили його першого заступника та начальника штабу ПКС Віктора Афзалова.
Напередодні російські пропагандисти стверджували, що Суровікіна звільнено з посади "у зв'язку з переходом на іншу роботу", а зараз він начебто перебуває у "короткостроковій відпустці".
Російський генерал-лейтенант Афзалов брав безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну. Відповідальний за планування авіаційних ракетних ударів по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури України. Був командувачем 11-ї армії ВПС та ППО. Ця інформація поширена у відкритих джерелах.
Суровікін був командувачем ВКС РФ з 31 жовтня 2017 року. Також з 8 жовтня 2022 року Суровікін був командувачем війною Росії проти України, але 11 січня 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу зняв його з посади. Командувачем об'єднаного угрупування військ РФ став начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, а Суровікін – його заступником.
- 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву.
- Наступного дня він домовився з владою РФ і відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- На другий день "заколоту" Суровікін у відеозверненні до вагнерівців закликав їх "зупинити колони" і підкоритися військово-політичному керівництву РФ.
- 13 липня у WSJ повідомили, що Суровікін був затриманий після початку "заколоту" Пригожина. Також було затримано, усунено чи звільнено інших російських воєначальників.
- За даними Politico, Суровікіну забороняють виходити з дому та наказали мовчати, доки про нього не забудуть.
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