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Місце Суровікіна посів його перший заступник, відповідальний за удари по Україні – росЗМІ

Этот материал также доступен на русском
23.08.2023, 07:35
Місце Суровікіна посів його перший заступник, відповідальний за удари по Україні – росЗМІ - Фото
Віктор Афзалов (Фото: ресурс пропагандистів)

Російські пропагандистські ЗМІ, підпорядковані Кремлю, підтверджують звільнення з посади головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Сергія Суровікіна. На посаду тимчасово виконуючого обов'язки призначили його першого заступника та начальника штабу ПКС Віктора Афзалова.

Напередодні російські пропагандисти стверджували, що Суровікіна звільнено з посади "у зв'язку з переходом на іншу роботу", а зараз він начебто перебуває у "короткостроковій відпустці".

Російський генерал-лейтенант Афзалов брав безпосередню участь у плануванні та організації російського військового вторгнення 24 лютого 2022 року в Україну. Відповідальний за планування авіаційних ракетних ударів по об'єктах цивільної та енергетичної інфраструктури України. Був командувачем 11-ї армії ВПС та ППО. Ця інформація поширена у відкритих джерелах.

Суровікін був командувачем ВКС РФ з 31 жовтня 2017 року. Також з 8 жовтня 2022 року Суровікін був командувачем війною Росії проти України, але 11 січня 2023 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу зняв його з посади. Командувачем об'єднаного угрупування військ РФ став начальник генштабу РФ Валерій Герасимов, а Суровікін – його заступником.

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Мілана Головань
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війнасергій суровікінвіктор афзалов
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